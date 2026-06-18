Rizeli balıkçı kadınlar kafes çiftliğine karşı nöbette

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçılar Köyü sakinleri, sahile kurulması planlanan kafes balık çiftliği projesine karşı başlattığı nöbet eyleminin 7'nci gününde sürüyor. Nöbetteki balıkçı kadınlar, yetkililerin verdikleri sözleri tutmasını isterken, sözler yerine getirilmezse 20 gün sonra seslerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak için Ankara'ya yürüyeceklerini açıkladı.

Pazar ilçesinde, Zelek Limanı açıklarında kurulmak istenen kafes balık çiftliğine karşı Balıkçılar Köyü halkının başlattığı nöbet eylemi sürüyor. 7 gündür eylemlerini sürdüren balıkçılar, yetkililerin verdikleri sözleri tutmasını isterken, sözler yerine getirilmezse 20 gün sonra seslerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmak için Ankara'ya yürüyeceklerini açıkladı.

Yetkililerin kendilerini 7 ay oyaladığını öne süren kadın balıkçı Hacer Yurtsever, limanlara, denizlere sahip çıkmak amacıyla 2 aydır mücadele verdiklerini belirterek, "Kafes şu anda şurada. Şu an bir tane gözüküyor ama oraya eminim ki 60 taneden fazla koyacaklar. Şu an masum görünüyor ama bunun ne kadar tehlikeli bir başlangıç olduğunun habercisidir. Bunu resmileştirecekler. Vali beyle görüşmedim ama o da söz vermiş. Büyüklerimize, devletimize güveniyorum. Buna güvenmezsek kime güveneceğiz" diye sordu.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN BURADAYIZ"

Verilen sözlerin yerine getirilmemesiyle seslerini duyurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya yürüyeceklerini söyleyen başka bir balıkçı kadın, şöyle konuştu:

"Köyümüz için buradayız, denizimiz için buradayız, çocuklarımızın geleceği için buradayız. Çocuklarımız için direneceğiz. Biz yaşlandık ama gelecek nesle güzel bir yer bırakmak istiyoruz. Ama verilen sözler tutulmadı. Artık inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Güven kalmadı, inanç kalmadı. Gerekirse buradan yürüyerek Ankara'ya kadar gitmeye hazırız. En son Cumhurbaşkanı'na gideceğiz. Başka çaremiz kalmadı. Gelecek nesil için ne gerekiyorsa yapacağız. Bize verilen sözler tutulana kadar buradayız. Çoluk çocuk hepimiz buradayız. Bu direnişe devam edeceğiz. Bizi buradan gönderemezler. Bu işten vazgeçecekler, bunu kaldıracaklar. Denizimiz çok değerli."

"SEN BU KAFESLERİ DOLDURDUĞUNDA KÜÇÜK BALIKÇI NASIL EKMEK YİYECEK"

Kurulacak kafesler nedeniyle mağdur olacaklarını dile balıkçı yurttaş, "Verilen sözlere artık kanmayacağız. İkinci, üçüncü kafes bizi tedirgin etti. Zaten burada sahamız kalmadı. Ben bir balıkçı olarak soruyorum 30-40 tane kafes kurulursa biz nereye gidelim? Nasıl geçinelim? Küçük balıkçı ne yapacak? Sen bu kafesleri doldurduğunda küçük balıkçı nasıl ekmek yiyecek" dedi.

Minur Kuru da 60 yıldır geçimini balıkçılıkla sağladığını belirterek, "60 yıldan beri de ben balıkçılık yapıyorum. Bizim ekmek soframıza mani olmasınlar. Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum: Lütfen bu haksızlığı yapmayın. Kesinlikle bu onayı vermeyin. Kaçacak yerimiz yok aslında. Kafesin içine bizi aldılar. Biz farkında değiliz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA