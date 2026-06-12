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Osmaniye'den Moğolistan'a 15 bin kilometrelik motosiklet yolculuğu

Osmaniye'den Moğolistan'a 15 bin kilometrelik motosiklet yolculuğu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden iki motosiklet tutkunu, Gürcistan'dan Moğolistan'a kadar 15 bin kilometrelik uluslararası bir yolculuğa çıktı. 3-4 ay sürmesi planlanan seyahatte Asya'nın doğal ve tarihi güzellikleri keşfedilecek.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan motosiklet tutkunları Hakan Toraman ve Salih Ünal, motosikletleriyle yaklaşık 15 bin kilometrelik uluslararası bir yolculuğa çıktı. Gürcistan'dan başlayıp Moğolistan'a kadar uzanacak rotada ilerleyecek olan iki arkadaşın seyahatinin 3 ila 4 ay sürmesi planlanıyor.

Kadirli'den yola çıkan Hakan Toraman ve Salih Ünal, Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Moğolistan'ı kapsayan güzergahta binlerce kilometre yol katedecek. Motosikletleriyle Asya'nın iç kesimlerine kadar uzanacak olan yolculukta farklı kültürleri tanımayı ve yeni coğrafyalar keşfetmeyi hedefleyen iki arkadaş, geçecekleri ülkelerdeki doğal ve tarihi güzellikleri de yakından görme fırsatı bulacak. Yaklaşık 15 bin kilometrelik rotada zorlu iklim ve yol şartlarıyla karşılaşacak olan motosiklet tutkunları, tüm hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Yolculuğun sonunda yeniden Türkiye'ye dönmeyi planlayan Toraman ve Ünal, uzun soluklu seyahatleri boyunca farklı ülkelerde edinecekleri deneyimlerle unutulmaz bir macera yaşayacak.

Motosiklet ve seyahat tutkunlarının da ilgiyle takip ettiği yolculuk öncesinde, Kadirli Motosiklet Kulübü üyeleri bir araya gelerek iki arkadaşı alkışlarla uğurladı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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