Kadir Sabuncuoğlu'nun Yeni Kitabı Kalbimdeki Manşet: Hasangala, Okurlarla Buluşuyor

Gazeteci yazar Kadir Sabuncuoğlu'nun üçüncü kitabı Kalbimdeki Manşet: Hasangala, 18 Ekim'de Ankara'da okurla buluşacak.

Kadir Sabuncuoğlu'nun imza günü, Çankaya'daki Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı'nda (ESAV), Kızılay, Menekşe 2 Sokak, 18/11 adresinde saat 16.00'da başlayacak.

Gazetecilik mesleğinde 50 yılı tamamlayan Sabuncuoğlu, eserin sadece bir anı değil, unutulmuş bir geçmişin ve zamana direnen bir halkın öyküsü olduğunu vurguladı.

Doğduğu ve yaşadığı topraklara vefa borcunu ödemek için yola çıkan Kadir Sabuncuoğlu, eserle ilgili şunları söyledi: "Kalbimdeki Manşet: Hasangala, bir kalenin gölgesinde şekillenen hayatların, aşkların, mücadelenin ve sırların izini sürüyor. Okurları, bir halkın kaderini aralayan, büyüleyici ve düşündürücü bir yolculuğa davet ediyor."

Herkesi imza gününe davet eden yazar Sabuncuoğlu, kitabıyla tarihe ışık tutmayı hedefliyor. - ERZURUM