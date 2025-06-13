Kadınların İhtiyaçlarına Cevap Veren Gelin Ayşe Atölyesi

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Kadınların İhtiyaçlarına Cevap Veren Gelin Ayşe Atölyesi
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Samsun'un Bafra ilçesinde, 3 çocuk annesi Ayşe İyi, ev hanımlığına veda edip, hayalini gerçekleştirdiği Gelin Ayşe Atölyesi ile çeşitli el sanatları üreterek kadınlara ilham oluyor. Ayşe İyi, el emeğini kazanca dönüştürerek diğer kadınları da mesleki anlamda geliştirmeyi hedefliyor.

Samsun'da ilhamın ve üretimin adı: "Gelin Ayşe Atölyesi"

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe İyi (46), evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek kendi emeğiyle umut dolu bir başarı hikayesi yazıyor. "Ev hanımıyım" diyerek başladığı yolculukta, bugün terzilikten deri işlemeye, takı tasarımından örgüye kadar birçok alanda üretim yapıyor.

Kendini evde geliştirerek başladığı süreci anlatan Ayşe İyi, el emeğini kazanca dönüştürürken aynı zamanda başka kadınlara da ilham olmak istediğini söyledi. İyi, "Ev hanımıyım ama kendimi mesleki anlamda evde geliştirdim. İlk olarak çanta ve cüzdan yapmaya başladım. Sonra örgüye merak saldım. Örgüyle birlikte terziliğe ihtiyaç doğdu, terziliğe başladım. Ardından deriye ilgi duymaya başladım, bu alanda da kendimi ilerlettim. Şimdi gümüş ve altın takı tasarımıyla da ilgileniyorum. Şu anda evimin bir odasında kurduğum küçük bir atölyem var. İsmini Gelin Ayşe Atölyesi koydum. Hayalim, bu atölyeyi büyütmek. Kadınlarımız hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsa, onlara eğitimler vererek destek olmak istiyorum. Öylece hayattan gelip gitmek olmaz. Bir kadına uzanan el, bir çocuğun başını okşayan el olmak istiyorum. Merdivenin daha ilk basamağındayım. Hayat sadece gelip geçmek değil. Güzellikleri yaşayıp, güzellikleri yaşatmak tek niyetim" dedi.

Bugünlerde "Gelin Ayşe Atölyesi", Bafra'da sadece üretimin değil, dayanışmanın ve kadın emeğinin de adı olmuş durumda. Ayşe İyi'nin hikayesi, evde başlayan küçük bir fikrin nasıl büyük bir dönüşüme ilham olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Yerel
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