Üye Girişi
Haberler

Kadınlar Narin'in ölümünün sorumlularının bulunması için eylem yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar, Narin'in ölümünün sorumlularının bulunması ve cezalandırılmasını istedi. Ordu Kadın Platformu çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin son bulması için buluştu.

HABER: GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar, Narin'in ölümünün sorumlularının bulunması ve cezalandırılmasını istedi. Ordu Kadın Platformu çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin son bulması için buluştu.

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gidiyorum diyerek evden çıkıp bir daha geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte birçok ilde protesto ve tepki eylemleri devam ediyor. Ordu Kadın Platformu 19 Eylül Ortaokulu'ndan buluşarak Sırrıpaşa Caddesi'nden Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'na "karanlığa teslim olmayacağız" sloganları eşliğinde yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasını Ordu Kadın Platformu Donem Sözcüsü Nilgün Yılmaz, okudu.

"Susmuyoruz korkmuyoruz adalet istiyoruz"

"Bu insanlık dışı cinayet, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı" diyen Nilgün Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün burada, vicdanlarımızı derinden sarsan bir vahşetin ardından bir araya gelmiş bulunuyoruz. Henüz küçücük yaşında, savunmasız bir çocuğun, Narin'in, hunharca katledilmesinden 19 gün sonra bir dereye atılmış bedenine rastladık. Bu insanlık dışı cinayet, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Türkiye'de son yıllarda artan çocuk ve kadın cinayetleri karşısında susmayacağız, susamayız."

Kaynak: ANKA / Yerel
Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "Kılıçlı yemin" çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

Erdoğan, Narin'e kıyanlara zehir zemberek sözlerle seslendi

 Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda'nın babası gözaltına alındı
Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Umut Nayir hangi takımda oynuyor? Umut Nayir hangi kimdir, kaç yaşında mevkisi ne? Romanya Litvanya maçı hangi kanalda? Romanya Litvanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Narin'i gömen kim? Narini dereye bırakan itirafçı N.B. kimdir, resmi var mı? Slovenya Kazakistan maçı hangi kanalda? Slovenya Kazakistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Norveç Avusturya maçı hangi kanalda? Norveç Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Karadağ Galler maçı hangi kanalda? Karadağ Galler maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Eylül Pazartesi Milli Piyango sorgulama Türkiye İzlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Türkiye İzlanda maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i! Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 9 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Osimhen Ruanda Nijerya maçı ne zaman, Türkiye'den CANLI izleniyor mu, hangi kanalda? Osimhen, Ruanda Nijerya maçında oynayacak mı, ilk11'de mi, yedek
title