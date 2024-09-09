Kadınlar Narin'in ölümünün sorumlularının bulunması için eylem yaptı

HABER: GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar, Narin'in ölümünün sorumlularının bulunması ve cezalandırılmasını istedi. Ordu Kadın Platformu çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin son bulması için buluştu.

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gidiyorum diyerek evden çıkıp bir daha geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte birçok ilde protesto ve tepki eylemleri devam ediyor. Ordu Kadın Platformu 19 Eylül Ortaokulu'ndan buluşarak Sırrıpaşa Caddesi'nden Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'na "karanlığa teslim olmayacağız" sloganları eşliğinde yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasını Ordu Kadın Platformu Donem Sözcüsü Nilgün Yılmaz, okudu.

"Susmuyoruz korkmuyoruz adalet istiyoruz"

"Bu insanlık dışı cinayet, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı" diyen Nilgün Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün burada, vicdanlarımızı derinden sarsan bir vahşetin ardından bir araya gelmiş bulunuyoruz. Henüz küçücük yaşında, savunmasız bir çocuğun, Narin'in, hunharca katledilmesinden 19 gün sonra bir dereye atılmış bedenine rastladık. Bu insanlık dışı cinayet, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Türkiye'de son yıllarda artan çocuk ve kadın cinayetleri karşısında susmayacağız, susamayız."