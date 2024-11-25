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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği
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Aydın'da Efeler Kent Konseyi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte kadın ve erkekler dilek ağaçlarına iyi dileklerini astı. Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu, kadınların şiddetten korunması için toplumu bilinçlendirme çağrısında bulundu.

Aydın'da Efeler Kent Konseyi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde farkındalık oluşturmak için yaptığı etkinlikte kadınlar istek ve temennilerini yazdıkları notları dilek ağacına astı.

Efeler Kent Konseyi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Uğur Mumcu parkında farkındalık etkinliği yaptı. Turuncu balon ve şemsiyeler ile parkı süsleyen Efeler Kent Konseyi bir de dilek ağacı yerleştirdi. Etkinlik standını ziyaret eden kadın ve erkekler dilek ve temennilerini bir kağıda yazıp dilek ağacına astı. Yazılan dileklerde, "Kadınlar hep mutlu olsun. Kadına yönelik şiddet son bulsun" gibi notlar yer aldı.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu, "Kadına yönelik şiddet, bütün dünyada yapılan çalışmalar ve eylemlere rağmen halen yaygın olarak devam etmekte ve genellikle gerçekte olandan daha az rapor edilmektedir. Dünya Bankası verilerine göre dünya genelinde şiddet nedeniyle hayatını kaybeden 15-44 yaş grubundaki kadınların sayısı kanser, sıtma, trafik kazası ve savaşlar nedeniyle ölen kadınlardan daha fazladır. Birleşmiş Milletler verilerine göre günümüzde dünyada yaşayan her üç kadından biri hayatı boyunca fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır" dedi.

"Özellikle genç kızlarımız, ileri yaşlardaki kadınlarımız ve göçmen kadınları toplumdaki diğer kadınlara göre daha savunmasızdır" diyen Başkan Ergünoğlu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar, bütün dünyanın her yerinde; hayatın her safhasında cinsiyet eşitsizliğine, karşılaştıkları ayrımcılığa, sömürülmeye, ev içi şiddete ve toplumsal şiddete dikkat çekerek, dayanışma ve eylem ruhuyla kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için etkin, devamlı bir mücadele için toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya yasaları uygulamaya çağırmaktayız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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