Kadın Girişimciden Kavunlu Çikolata: Çankırı'nın Yöresel Lezzeti

Çankırı'da el yapımı çikolatalar üreten kadın girişimci, Çankırı'nın meşhur Kızılırmak kavunundan çikolata yaptı. Kavunlu çikolatayı tadan vatandaşlar çok beğendiğini ifade etti.

Çankırı'da el yapımı çikolatalar üreten kadın girişimci Eda Kıyısın, kentin yöresel lezzetlerini çikolatayla buluşturuyor. Eda Kıyısın son olarak, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın tavsiyesi üzerine, Kızılırmak ilçesinde tuzlu topraklarda yetişen aromatik kavunlarla kavunlu çikolata üretti. Üretilen kavunlu çikolatalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Çikolatayı tadan vatandaşlar çok beğendiklerini ifade etti. Çikolatanın çerisindeki ganajın tamamen doğal olduğunu belirten Kıyısın ise bu tür çikolatalarla şehrin tanıtımına katkı sağlaya çalıştığını dile getirdi.

"Çankırı'mızın meşhur Kızılırmak kavunundan bir çikolata yaptık"

Daha önce de Çankırı'nın meşhur tuzu ve kızılcık ekşisiyle çikolata yaptığını dile getiren Kıyısın, "Valimiz Mustafa Fırat Taşolar, kızılcık ekşili çikolatamızı denemesinin ardından Kızılırmak kavunlu olduğunda çok daha güzel olabileceğini tavsiye etmişti. Bizler de bunun üzerinde bir takım denemeler yaptık. İçerisindeki ganajın ayarlamalarını yaptık. En keyifli lezzeti yakaladığımızda ise bu çikolatayı üretime döktük. İçerisindeki ganajda yüzde yüz Çankırı'nın Kızılırmak kavunu kullandık. Bu kavunu şeker ile lezzetlendirip, aromasını arttırdık. İçerisinin aroması için yaklaşık bir gün önceden kaynattığımız kavunlarımızı yirmi dört saat dinlendirdikten sonra çikolata ile birleştirdik. Kızılırmak kavunlu çikolatamızı vatandaşlara denettirdiğimizde oldukça olumlu dönüşler aldık. İçeriğinin çok keyifli olduğunu, tüketilebildiğini ve herkese tavsiye ettiklerini söylediler. Bu çikolatanın Çankırı'nın tanıtımı için katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

"Bu çikolata tüm Türkiye'ye tanıtılabilir"

Çikolatayı çok beğendiğini söyleyen Ferizet Temur isimli vatandaş ise, "Çankırı'nın Kızılırmak kavunundan yapılan bu çikolata çok güzel olmuş. Çok beğendim, çok güzel yapmışlar. Çankırı'mız için de çok güzel bir deneyim oldu. Bu çikolata tüm Türkiye'ye tanıtılabilir. Çikolatayı 7'den 70'e herkese tavsiye ederim. Tadı ve aroması çok güzel" diye konuştu. - ÇANKIRI