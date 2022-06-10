Kadıköy'de Çocuk Kitapları Şenliği Devam Ediyor - Haberler

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Kadıköy'de Çocuk Kitapları Şenliği Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Kitapları Şenliği çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Çocuklar kendileri için hazırlanan atölyelerde, hem el becerilerini geliştiriyor hem de yeni kitaplarla tanışıyorlar. Şenlik 12 Haziran’a kadar sürecek.

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Kitapları Şenliği çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Çocuklar kendileri için hazırlanan atölyelerde, hem el becerilerini geliştiriyor hem de yeni kitaplarla tanışıyorlar. Şenlik 12 Haziran'a kadar sürecek.

Defne Park Çocuk Kitapları Şenliği kapsamında çocuklar için düzenlenen manga, geri dönüşüm, karikatür, karakter tasarımı ve çizgi roman atölyelerine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. 12 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan şenliğe diğer ilçelerden çocuklar da katılıyor.

50'yi aşkın yayınevinin stant açtığı ve birçok ünlü yazarın çocuklarla tanıştığı şenlikte, çocuklar kitaplarını imzalatma fırsatı buluyorlar.

ANADOLU'YA YARDIM İÇİN KİTAP AĞACI

Bütün Çocuklar Bizim Derneği Gönüllüleri iş birliğiyle çocuklar için özel film gösterimleri hazırlandı. 10-11 Haziran 2022 tarihlerinde gösterilecek olan filmlerin yazı sıra çocuklara patlamış mısır ve gazoz ikram edilecek. Film izlerken hem eğlenecekler hem de açık hava da film izlemenin de tadını çıkaracaklar. Anadolu'daki okullara kitap göndermek isteyen Kadıköylü çocuklar, alana kurulan Kitap Ağacı'na kitap bırakmaya devam ediyorlar. Bırakılan kitaplar, Anadolu'da bulunan çocuklara gönderilmesi için Bütün Çocuklar Bizim Derneği Gönüllüleri'ne şenlik sonrası teslim edilecek.

ANKA / Yerel

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