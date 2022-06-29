Kadıköy'de 'Atıksız Yaşam Hareketi' Büyüyor

Kadıköy Belediyesi, Atıksız Yaşam Hareketi'nin bir parçası olan Atıksız Dükkan'ın ikincisini bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde açtı. Belediye atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen projesiyle ilçede bu dükkanların sayısını artırmayı hedefliyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen ve Türkiye'nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olan Atıksız Yaşam Dükkanı'nın 2'ncisi Caddebostan Kültür Merkezi'nde açıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın ev sahipliğinde yapılan açılış törenine başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda Kadıköylü katıldı. Açılışa katılan ziyaretçilere geleneksel yöntemlerle kağıt yapımı uygulamalı olarak gösterildi.

"KADIN KOOPERATİFLERİYLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNE GİRİYORUZ"

Açılış programında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bu dükkanları açmamızın en temel nedeni çevre kültürünü, bilincini Kadıköy'de oluşturabilmek. Tabi ki bunu yaparken de Anadolu'nun değişik yerlerindeki kooperatiflerle özellikle kadın kooperatifleriyle iş birliği içerisine giriyoruz. Oradan ürünleri getirerek burada Kadıköylülerle buluşturuyoruz. Burada satılan hiçbir ürün atık üretmiyor. Atık üretmediğinden dolayı burası ekonomiye kazandırıyor, çöp üretme noktasında bizim elimizi de kolaylaştırıyor. Bu dükkanlar Kadıköy'ün geleceğine yapılan bir yatırım. Bugün bu dükkanlarımızın ikincisini açıyoruz. Arkadaşlarımız sayılarını arttırmak için çalışıyorlar. Şu an için Suadiye'de bir dükkanın daha oluşturulması aşamasındayız. Bu dükkanlarımız Kadıköy'ün diğer mahallelerinde de açılmaya devam edecek" diye konuştu.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ BULUŞUYOR

İlki Feneryolu Sabit Pazar'ında açılan Atıksız Yaşam Dükkanı, tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü ürünleri öne çıkararak ambalajsız ve ekolojik ürünlere erişim imkanı sunuyor. Aynı zamanda döngüsel ekonomiyi destekleyen Atıksız Yaşam Dükkanları tüketiciyle, üreticiyi de buluşturuyor.

ANKA / Yerel