Kabe'de Son Cuma Namazı Yoğun Katılımla Kılındı

Kabe'de Son Cuma Namazı Yoğun Katılımla Kılındı
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Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen hacı adayları, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kılmak için akın etti. Hacı adayları, yoğun trafik nedeniyle yürüyerek Kabe'ye ulaştılar ve tavaf yaparak dua ettiler.

Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını kılmak için Kabe'ye akın etti.

Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı. İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin heyecanını yaşayan hacı adayları, sabah saatlerinden itibaren yoğun trafik ve servis otobüslerinin durdurulması sebebiyle Kabe-i Muazzamaya yürüyerek geldi. Suud görevliler, hacı adaylarını Harem-i Şerif'e "Nusuk" kartlarını tek tek kontrol ederek aldı. Kabe'ye sabah saatlerinde ulaşan hacı adayları, öncelikle tavaf gerçekleştirdi. Kabe'deki kalabalık nedeniyle, görevliler hacı adaylarını Mescid-i Haram çevresindeki boş alana yönlendirdi. İç ve dış avluya alınan hacı adayları, namaz saatine kadar dua edip Kur'an-ı Kerim okumaya devam etti. Bazı hayırseverler tarafından hacı adaylarına cuma namazı öncesinde hurma ikramı yapıldı. Bazı hacı adayları ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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