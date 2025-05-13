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Jirki Aşireti Lideri Cemil Öter'den PKK'nın Feshine İlişkin Açıklamalar

Jirki Aşireti Lideri Cemil Öter'den PKK'nın Feshine İlişkin Açıklamalar
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Şırnak'ta Jirki aşireti liderlerinden Cemil Öter, PKK'nın fesih kararının ardından 30 yıllık terör sorununun sona erdiğini belirterek, köylere dönüşün başladığını vurguladı. Öter, huzur ve kardeşliğin önemine dikkat çekti.

Şırnak'ta Jirki aşireti liderlerinden Cemil Öter, Pkk'nın fesih kararına ilişkin, "30 yıldır görmediğimiz köylerimize, yaylalarımıza artık gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz" dedi.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde Pkk, dün 5-7 Mayıs'ta topladığı 12. Kongresinin sonuç bildirgesinde kendini feshettiğini duyurmuştu. Şırnak'ta Jirki aşireti liderlerinden Cemil Öter, 47 yıldır terör sorununun çözüme kavuşmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Öter, "Öncelikle bu süreci başlatan ve inşallah sonucunu da getirecek olan Cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve aracılık yapan tüm yetkililerimize teşekkür ederim. Ayrıca vefat eden Sırrı Süreyya Önder'in hakkını yememek gerek onun bizde çok yeri var. Onu rahmetle anıyorum. Barış deyince akla huzur geliyor. Kardeşlik demek birbirimizi kabul etmek demektir. PKK ile çatışan, ölen öldürülen kimlerdi? Bizim milletimizdi. Çok şükür bu süreç kapanıyor. 30 yıldır görmediğimiz köylerimiz, yaylalarımız artık gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz. Metropollerde kalanlar artık köylerine dönecek. Buraya huzur gelecek. Bölge halkı olarak sürecin sonuçlanması bizi çok mutlu etti. Artık buralarda huzur hakim olacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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