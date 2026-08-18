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Chiba'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Chiba'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi
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Japonya’nın Chiba eyaletinde etkili olan rekor düzeydeki yağışların yol açtığı sen baskınlarında ölü sayısı 13’e yükselirken, 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.

Japonya'nın Chiba eyaletinde etkili olan rekor düzeydeki yağışların yol açtığı sen baskınlarında ölü sayısı 13'e yükselirken, 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.

Japonya'nın Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi etkili olan rekor düzeydeki yağışların yol açtığı sel baskınlarının ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bölgede 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Chiba Valiliği'nden yapılan açıklamada, son gelişmeyle birlikte sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Bir kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilirken, 2 bin 314 yapı ile 2 bin 700 aracın sular altında kaldığı kaydedildi.

Rekor düzeyde yağış felakete neden olmuştu

Japonya'nın Chiba eyaleti 13 Ağustos gecesi şiddetli yağışlara teslim olmuş, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) eyaletin 12 saatte rekor düzeyde 348 mm yağış aldığını açıklamıştı. Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, yüzlerce yapı ve araç sular altında kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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