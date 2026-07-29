Japonya’dan Bolu’ya 8 bin kilometrelik aşk mutlu sonla bitti

Bolu'da yaşayan 24 yaşındaki aşçı Sefa Çiftçi, çalışmak için gittiği Japonya'da tanıştığı 20 yaşındaki öğretmen Rion Uchi ile dünyaevine girdi. Düğün merasiminde Japon gelinin kayınpederine okuduğu duygu dolu mektup salondakileri ağlatırken, Japon ailenin davetlilerle halay çektiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Geçen yıl Japonya'daki uluslararası bir fuarda tanışan Sefa Çiftçi ile Rion Uchi, bir yıllık birlikteliklerinin ardından evlenme kararı aldı. Kararın ardından 8 bin kilometre uzaklıktan Bolu'ya gelen Uchi, kentin bilinen ilk Japon gelini oldu. Bolu'da gerçekleştirilen tören ile genç çiftin mutlu gününe sevenleri eşlik etti.

Salonda duygu dolu anlar

Çiftçi ailesinin sıcakkanlılığından etkilenen Uchi, düğün merasiminde kayınpederi için yazdığı mektubu okudu. Gelinin, "Her gün sıcakta-soğukta aileniz için çalışan bir babasınız. Size gerçekten büyük saygı duyuyorum. Ne zaman canım meyve istese sen bana hep bol bol aldın. Zaman zaman bana kızdığınız da oldu ama sizi çok seviyorum" sözleri salondakilere ve kayınpederine duygusal anlar yaşattı. Gözyaşlarına hakim olamayan kayınpederi teselli eden gelin Uchi ve Japonya'dan gelen babası, daha sonra davetlilerle halay çekerek eğlendi.

"Kültür farklılıklarını sevgiyle aştık"

Kültür farklılıklarını sevgiyle aştıklarını belirten damat Sefa Çiftçi, ailesinin başlarda yaşadığı tereddütlerin tanışma sonrası ortadan kalktığını ifade etti. Çiftçi, "Yaklaşık 1,5 yıl önce Japonya'da tanıştık. Tabii ilk başta normal konuşuyorduk, ondan sonra bir ilişkimiz başladı. Süreç çok hızlı ilerledi. Daha çok o beni ikna etti gibi bir şey oldu. Kararlaştırdık, bugüne nasipmiş. Kültür farklılıkları ister istemez oluyor ama biz onların üstesinden gelebildik. Ailelerde iki taraflı da onaylı, herhangi bir sıkıntı olmadı. En mutlu günümüz, uzun süredir biz bu anı bekliyorduk. Bu süre zarfında bana destek veren herkese teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Bundan sonra dünyayı gezmek gibi bir hayalimiz var. Önce bir Japonya kültürünü benim de öğrenmem gerekiyor, o zaten burada öğrendi. Japonya'ya gidip onların ellerini öpeceğiz" dedi.

Ailesinin başlardaki tereddütlerine de değinen Çiftçi, "Annem ve babam ilk başta 'Yok öyle şey mi olur, kültür farklı' diye düşündüler. Ben de yavaş yavaş anlattım. Tanıştıktan sonra artık onlar da çok fazla olumlu bakmaya başladılar. Süreç böyle ilerledi" diye konuştu.

"Aşkım için mesafelerin hiçbir önemi yok"

Türkçe öğrenmeye başlayan gelin Rion Uchi ise Bolu'ya hayran kaldığını dile getirerek, "Çok mutlu oldum. Eğlendim, biraz utanıyorum ama çok insan geldi. Çok mutlu oldum. Biraz da Türkçe biliyorum. Bolu'yu çok sevdim. Doğası da insanları da ayrı güzel. Yemekleri de çok güzel. Aşkım için mesafelerin hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı