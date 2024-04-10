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Japonya'da Müslümanlar Bayram Namazı İçin Tokyo Camii'ne Akın Etti

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Japonya'da yaşayan Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı.

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan yüzlerce Müslüman, Ramazan Bayramı'nda Tokyo Camii'nde bir araya geldi. Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Mısır ve Endonezya gibi farklı ülkelerin vatandaşı olan Müslümanlar, Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas tarafından kıldırılan bayram namazına yoğun katılım oldu. Cemaatin camiye sığmaması üzerine birçok Müslüman avluda saf tutarken, yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Japonya Tokyo Yerel Dünya Güncel Haberler

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