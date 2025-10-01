Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, 'En Şık Gözler Ödülü'nü Kazandı

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Tokyo'da düzenlenen "Japonya En Şık Gözler Ödülleri" kapsamında "politika" kategorisindeki en şık gözlüklü ünlü seçildi. Ishiba, 29 yıl aradan sonra bu unvana layık görülen görevdeki ilk başbakan oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Uluslararası Optik Fuarı" (IOFT) kapsamında gerçekleştirilen ve gözlük kullanan en şık ünlüleri belirlemeyi amaçlayan geleneksel "Japonya En Şık Gözler Ödülleri" bu yıl da sahiplerini buldu. Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, "politika" kategorisindeki en şık gözlüklü ünlü seçildi. Resmi görevlerde taktığı gözlüklerin simgesel bir tarz olarak kabul edilmesi nedeniyle bu ödüle layık görülen Ishiba, 29 yıl önce aynı kategoride ödül alan Japonya'nın eski Başbakanı Ryutaro Hashimoto'nun ardından, bu unvana kavuşan görevdeki ilk başbakan oldu.

"Hayatta bazen iyi şeyler olur"

Geçtiğimiz ayın başında istifa kararı alan ve 4 Ekim'de yapılacak Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlık seçiminin ardından görevi bırakmaya hazırlanan Ishiba, ödül töreninde yaptığı konuşmada, kararı "beklenmedik" olarak niteleyerek, "Hayatta bazen iyi şeyler olur" dedi.

LDP liderlik yarışı sırasında imajını yumuşatması tavsiye edildiği için gözlük takmaya başladığını hatırlatan Ishiba, "Tehditkar veya korkutucu gözükmeden insanların size inanmasını sağlamak önemlidir" ifadelerini kullandı. Ishiba, ödül olarak kendisine hediye edilen güneş gözlüğü ile kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi. - TOKYO