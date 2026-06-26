Haberler

200 kitap okudu, bisikleti kazandı

200 kitap okudu, bisikleti kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de jandarma tarafından başlatılan 'Okuldan Hayata Güvenli Trafik' projesi kapsamında 200 kitap okuyan öğrenci Elif Zağlanmış'a bisiklet hediye edildi. Proje, trafik güvenliği eğitimi ve kitap okuma alışkanlığını teşvik ediyor.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uçhisar İlk ve Ortaokulu'nda hayata geçirilen "Okuldan Hayata Güvenli Trafik" Projesi kapsamında 200 kitap okuyarak hedefe ulaşan öğrenci Elif Zağlanmış'a, verilen söz yerine getirilerek bisiklet hediye edildi.

Geçtiğimiz kasım ayında başlatılan proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, trafik güvenliği eğitiminin yanı sıra çocuklarda kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 200 kitap okuyan bir öğrenciye bisiklet hediye edeceklerinin sözünü vermişti.

Projeye yoğun ilgi gösteren öğrenciler arasında Elif Zağlanmış, 200 kitap okuyarak belirlenen hedefe ulaşan ilk öğrenci oldu. Bunun üzerine Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, başarılı öğrenciye söz verdikleri bisikleti düzenlenen programla teslim etti.

Trafik güvenliği eğitimlerini yalnızca kuralların öğretilmesiyle sınırlı tutmayan Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların eğitim hayatına ve kişisel gelişimine de katkı sağlamaya devam ediyor. Kitap okuma alışkanlığını teşvik eden uygulama, öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olurken aileler ve eğitimciler tarafından da takdirle karşılandı.

Uçhisar İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın güvenli, bilinçli ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan, eğitim faaliyetlerini sosyal sorumluluk anlayışıyla destekleyen Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyor, bu anlamlı projenin gelecekte daha fazla öğrencimize ilham olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Proje kapsamında hem trafik bilincinin artırılması hem de kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasıyla öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek

Kırmızı alarm! Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e olay sözler
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustasının acı sonu! Ameliyat detayı dikkat çekti
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şovmen Çarkıfelek anısını anlatırken yine hıçkırarak ağladı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı