Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Huzur ve Güven" faaliyeti kapsamında bilgilendirme ve denetim çalışması gerçekleştirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, devriye ekipleri sahada aktif görev aldı. Çalışmalar kapsamında özellikle kadın vatandaşlara yönelik olarak "hürriyetlerin korunması" ve "suçların önlenmesi" konularında bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü. Ekipler ayrıca sorumluluk sahasında bulunan okulları ziyaret ederek, güvenlik konularında farkındalık oluşturmayı hedefledi. Yapılan ziyaretlerde öğrenci ve vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler yapılırken, güvenli yaşam ve suçla mücadele konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamanın, toplumda güvenlik bilincinin artırılmasına ve suçların önlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, benzer denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

