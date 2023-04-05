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Jandarma ve çocuklardan anlamlı etkinlik

Jandarma ve çocuklardan anlamlı etkinlik

Yerel Haberler

Tokat'ta jandarma ekipleri çocuklarla beraber sokak hayvanlarını besledi.

Tokat'ta jandarma ekipleri çocuklarla beraber sokak hayvanlarını besledi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından '4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü' etkinlikleri çerçevesinde çocuklarla birlikte sokak hayvanlarını besledi. Gümenek Köyü'nde bir yandan çocuklara hayvan sevgisi aşılamak diğer yandan sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yapılan etkinlikte sahip olan bir çok sokak hayvanı beslendi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Tokat Yerel Haberler

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