Jandarma ve çocuklardan anlamlı etkinlik

Tokat'ta jandarma ekipleri çocuklarla beraber sokak hayvanlarını besledi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından '4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü' etkinlikleri çerçevesinde çocuklarla birlikte sokak hayvanlarını besledi. Gümenek Köyü'nde bir yandan çocuklara hayvan sevgisi aşılamak diğer yandan sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yapılan etkinlikte sahip olan bir çok sokak hayvanı beslendi. - TOKAT