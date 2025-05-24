Jandarma, Uzaktan Kontrolle Uyuşturucu Yetiştiren Gençle İlgili Operasyon Düzenledi

Jandarma, Uzaktan Kontrolle Uyuşturucu Yetiştiren Gençle İlgili Operasyon Düzenledi
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, uzaktan kontrol sistemi ile metruk bir binada uyuşturucu yetiştiren üniversite öğrencisi R.C.S. gözaltına alınma aşamasında. Jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyon ile kenevir yetiştirme düzeneklerini ele geçirdi.

Uzaktan kontrolle metruk binada uyuşturucu yetiştirdi

Gencin uyuşturucu düzeneğine jandarma engeli

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kurduğu uzaktan kontrol düzeneği ile metruk binada kenevir yetiştirdiği tespit edilen üniversite öğrencisi şüphelinin planını jandarma bozdu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca Bozdoğan ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde Kıbrıs'ta üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen R.C.S. isimli şahsın metruk bir binada uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir ektiği tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, Pınarlı Mahallesi'nde bulunan metruk binanın ışık yanan odasına çilingir yardımı ile girdi. Odaya giren ekipler, internet üzerinden cep telefonu vasıtasıyla IP üzerinden kontrol edilen hareket sensörlü kamera ile zaman ayarlı dijital ledlerin olduğu ve uzaktan kontrol mekanizması ile çalışan sistem kurarak kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Yapılan aramada 20 kök hint keneviri bitkisi, 5 adet bitki yetiştirmek için kullanılan led büyüme paneli, 2 adet masa tipi fan, 1 adet duvar tipi pervane, 2 adet zaman ayarlı priz, 1 adet ısı ve nem ölçer, 2 adet hareket sensörlü IP kamera, 1 adet modem, 1 adet zaman ayarlı su pompası, 4 paket uyuşturucu sarma kağıdı, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve çok sayıda priz kablo ve tarım aleti ele geçirildi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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