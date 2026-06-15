Muş'ta Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Muş'ta Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muş'ta tören düzenlendi. Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, teşkilatın köklü geçmişi, güvenlik alanındaki faaliyetleri ve millet nezdindeki yeri vurgulanırken, konuşmalarda jandarmanın devlet-millet bütünleşmesindeki rolüne dikkat çekildi.

Muş İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Jandarma Teşkilatı'nın tarihçesi katılımcılarla paylaşıldı. Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Jandarma Teşkilatı'nın yaklaşık iki asırlık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirterek, kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Jandarmanın yalnızca bir güvenlik gücü olmadığını ifade eden Çakır, teşkilatın milletin huzur ve güvenliğinin en önemli teminatlarından biri olduğunu dile getirerek, "Bugün burada, köklü tarihi, sarsılmaz disiplini, yüksek vazife şuuru ve milletimizin gönlündeki müstesna yeriyle gurur kaynağımız olan Jandarma Teşkilatımızın 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Malazgirt Zaferi ile Sultan Alparslan'ın milletimize emanet ettiği bu kadim Anadolu şehri Muş'ta, bugün de aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı vatan sevgisiyle görev yapan kahraman jandarmamız devletimizin gücünü ve milletimizin huzurunu kararlılıkla korumaya devam etmektedir" dedi.

"Milletimizin huzurunun en güçlü teminatlarından biri"

Jandarma Teşkilatı'nın devletin gücünü ve adalet anlayışını ülkenin en ücra noktalarına kadar ulaştıran bir kurum olduğunu belirten Çakır, asırları aşan hizmet anlayışının milletin güven duygusunu pekiştirdiğini söyledi. Çakır, "Tam 187 yıl önce temelleri atılan Jandarma Teşkilatımız; devletimizin gücünü, milletimizin iradesini ve adalet anlayışını yurdumuzun en ücra köşelerine kadar ulaştıran köklü bir kurumdur. Asırları aşan bu şanlı yürüyüş boyunca jandarmamız, vatan sevgisini görev bilinciyle birleştirerek milletimizin huzur ve güvenliğinin en güçlü teminatlarından biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

Jandarmanın yalnızca suçla mücadele eden bir teşkilat olmadığını belirten ve kurumun toplumla iç içe bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Çakır, "Jandarma; yalnızca bir güvenlik kuvveti değildir. Gerektiğinde dağların zirvesinde terörle mücadele eden bir kahraman, gerektiğinde bir vatandaşımızın derdine koşan şefkat elidir. Devletimizin vakarını temsil eden bir otorite olduğu kadar milletimizin yanında duran merhametin ve vicdanın da adıdır" diye konuştu.

"Milletimizin güvenine layık olmaya devam edeceğiz"

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ise Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187 yıllık köklü geçmişi boyunca milletin güven ve takdirini kazandığını söyledi. Özer, "Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır" dedi.

Jandarma personelinin bu güvene layık olmak için görev yaptığını ifade eden Özer, vatandaşlarla kurulan güçlü bağın korunmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirterek, "Milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" diye konuştu.

"Her zaman milletimizin yanında olduk"

Jandarmanın insan odaklı hizmet anlayışını sürdürdüğünü vurgulayan Özer, teşkilatın vatandaşlarla kurduğu bağın en önemli güç kaynaklarından biri olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma; üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle yaklaşımıyla her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini ve yüksek moral gücü ile görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur."

Terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine kadar geniş bir görev alanında faaliyet gösterdiklerini kaydeden Özer, emniyet teşkilatı ve diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Ayrıca törende yerli ve milli ekipmanlar da tanıtıldı.

Törenin ardından Vali Avni Çakır ve beraberindeki protokol üyeleri, alanda kurulan stantları dolaşarak jandarma envanterinde bulunan yerli ve milli üretim silah, araç ve ekipmanları inceledi.

Jandarma hizmet araçlarının gerçekleştirdiği geçiş töreniyle sona eren törene Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı