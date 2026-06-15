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Tanju Çolak'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?

Tanju Çolak'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?
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Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Türkiye-Avustralya maçının ardından TFF Başkanı'na eleştirilerde bulundu. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun futbolun içinden gelmediğini belirten Tanju Çolak, "Federasyon başkanı uyuyor musun sen? Ne durumdasın Allah aşkına! Gideceksin, gideceksin başka şansın yok. Bir tane bile sevenin var mı? O senin yakınındaki yönetim bile senden nefret ediyor ya!'' dedi.

Türk futbolunun önemli golcülerinden ve Avrupa Altın Ayakkabı ödüllü tek Türk futbolcusu olan Tanju Çolak, Türkiye-Avustralya maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. 

''GİDECEKSİN! FUTBOL İÇİN NE YAPMIŞ?''

Samsunspor, Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla attığı gollerle Türk futbol tarihine damga vuran eski milli futbolcu, Kulp YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda TFF yönetimini adeta yaylım ateşine tuttu. Hacıosmanoğlu'nun futbol geçmişinin olmamasını eleştiren Çolak, "Federasyon başkanı uyuyor musun sen? Ne durumdasın Allah aşkına! Gideceksin, gideceksin başka şansın yok. Kim bunlar, futboldan mı gelmişler? Kim o ya? Top mu oynamış? Futbol için ne yapmış?" dedi. 

''BİR TANE SEVENİN VAR MI?''

Sözlerine devam eden Tanju Çolak, "Duymuyor musun? Bir tane bile sevenin var mı? O senin yakınındaki yönetim bile senden nefret ediyor ya!" şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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