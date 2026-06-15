Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kursun yağdırdılar

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, aralarında geçmişe dayanan husumet bulunan iki şahıs sokak ortasında birbirine kurşun yağdırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan çatışmada 1 kişi ağır yaralanırken, kaçan şüpheli polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak tutuklandı.

Osmangazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen O.D. ile F.D. sokakta karşı karşıya geldi. İki grup arasındaki gerilimin ardından çıkan silahlı çatışma anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İLK ATEŞİ AĞIR YARALANAN ŞAHIS AÇTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; O.D.’nin elindeki silahla önünde yürüyen F.D.’yi takip ettiği ve arkasından peş peşe ateş açtığı görüldü. Kurşunların hedefi olan F.D. ise hızla arkasını dönerek kendisine ateş eden O.D.’ye silahıyla karşılık verdi. Sokak ortasındaki düelloda kurşunların hedefi olan O.D. kanlar içinde yere yığılırken, mahallede büyük panik ve korku dolu anlar yaşandı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen O.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, O.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE TUTUKLANDI

Olay yerini şeritle kapatan olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde çok sayıda boş kovan ve 1 adet tabanca ele geçirdi. Silahlı çatışmanın ardından bölgeden kaçan şüpheli F.D., Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı takibi sonucu suç aleti olan silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, taraflar arasında daha önce yaşanan farklı silahlı olaylar nedeniyle geçmişe dayalı kronik bir husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı