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Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na Albay Mustafa Kılınç Atandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na Albay Mustafa Kılınç Atandı
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Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine başladı. Düzce Valisi Mehmet Makas tarafından makamında kabul edilen Kılınç'a başarı dilekleri iletildi. Ayrıca, Gaziantep İl Jandarma Komutan Yardımcılığı'na atanan Albay Engin Özmen de kabulde yer aldı ve Vali Makas, Özmen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, Düzce Valisi Mehmet Makas tarafından makamında kabul edildi. Vali Mehmet Makas, yeni görevine başlayan Albay Mustafa Kılınç'a başarı dileklerini iletti.

Kabulde ayrıca Gaziantep İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevine atanan Jandarma Albay Engin Özmen de yer aldı.

Vali Makas, Düzce'de görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü özverili ve değerli çalışmalarından dolayı Albay Özmen'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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