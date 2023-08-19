Jandarma, Kıbrıs gazisini unutmadı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mevlüt Uysal'ı unutmayan jandarma ekipleri, evinde ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Koçarlı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mevlüt Uysal'ı evinde ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Gazi Uysal'ın talepleri sorulurken, jandarmaya ulaşmak amacıyla iletişim numaraları verildi. - AYDIN