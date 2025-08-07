Jandarma ekipleri Çekerek Lavanta Adasında Uçurtma Şenliği düzenledi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anlamlı bir etkinliğe imza atarak şehit ve gazi yakınlarını Lavanta Adası'nda uçurtma şenliğinde bir araya getirdi.

Toplumsal duyarlılığı artırmak ve şehit gazi ailelerine moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem keyifli anlar yaşadı hem de gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi. Etkinlik boyunca çocukların neşesi, ailelerin memnuniyeti ve jandarma personelinin yakın ilgisi sıcak bir atmosfer oluşturdu.

Lavanta tarlalarının eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen şenlikte, uçurtmalar gökyüzünde süzülürken, katılımcılara çeşitli ikramlar da sunuldu. Jandarma ekipleri ise gün boyunca şehit ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilenerek, onların yanında olduklarını bir kez daha hissettirdi.

Etkinlikte görev alan Jandarma Astsubay Melisa Gökbayrak "Bugün şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarına yönelik uçurtma faaliyeti icra ettik. Bu faaliyeti Çekerek ilçesi Lavanta Bahçesinde icra etmekteyiz. Şehit ve gazi ailelerimize yönelik bu tür faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Gökay Açıkgöz "Çekerek Lavanta Adasına böyle bir program yaptıkları için İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Şehit çocuklarımız, gazi çocuklarımız, şehit ailelerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazi yakını Emine Topkaya ise "Jandarma komutanlığımıza böyle bir etkinlik düzenleyip bizleri tekrar çocukluğumuza götürdüğü için çocuklarımızla çocuk olabildiğimiz için teşekkür ederiz. Muhteşem bir manzara var. Harika bir yer. Lavanta kokuları eşliğinde Çekerek'teyiz. İlk defa uçurtma uçurdum" şeklinde konuştu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi adına önemli olduğunu vurgulayarak, şehit ve gazilerin emaneti olan ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. - YOZGAT