Jandarma Albay Kılıç görevine başladı Yerel Haberler DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce il Jandarma Alay Komutanı olarak atanan Albay Murat Kılıç görevine başladı. DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce il Jandarma Alay Komutanı olarak atanan Albay Murat Kılıç görevine başladı. Kılıç, Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanırken Düzce İl Jandarma Komutanlığına Albay Murat Kılıç atandı. Kılıç, Düzce'de göreve başlayarak ilk olarak Vali Cevdet Atay'ı ziyaret etti. Vali Atay, Kılıç'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Murat Kılıç Jandarma Düzce Yerel Haberler

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