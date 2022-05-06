İzsu'dan Sürdürülebilir Enerji İçin 9 Güneş Enerji Santrali

İZSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğine dirençli bir kent yaratmak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yıl sonuna kadar 9 ayrı enerji santralini hayata geçirmeyi planlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda güneş enerjisi kaynağından yararlanarak enerji maliyetlerinde önemli oranda tasarruf sağlıyor. İZSU Genel Müdürlüğü de enerji stratejisini, sürdürülebilir ve inovatif bir enerji yönetim sistemi ile genişleterek tasarruf hedeflerini belirledi. Çeşitli işletmelerde, pompa istasyonlarında ve tesislerde ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefleyen İZSU, daha düşük maliyetler ile elektrik enerjisi temin ederken, enerji arz güvenliğini sürdürülebilir kılmak ve güçlendirmek için temiz enerji kaynak çeşitlendirmesi de sağlayacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

İZSU Genel Müdürlüğü, kuracağı yenilenebilir enerji santralleri ile kendi elektriğinin tamamını üretebilir duruma gelene kadar tedarik edeceği elektrik enerjisinin de yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor olma şartını arıyor. İZSU, Ocak 2022 itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZETAŞ A.Ş'den temin ettiği enerjinin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklı olduğunu belgeleyen uluslararası geçerlilikte I-REC sertifikasına sahip bulunuyor.

İLK HEDEF YÜZDE 30

Yıllık 400 milyon kWh enerji tüketimi olan İZSU, 2023 yılı sonuna kadar yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi ile yıllık 60 milyon kWh enerji tasarrufu yapmayı, 42 MW Güneş Enerji Santrali (GES), Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Boru İçi Hidroelektrik Santral (HES) kurulumu ile toplam tüketiminin % 23'ünü; 2025 yılı sonuna kadar 17 MW GES/RES/HES hibrit sistemlerin kurulumu ile de toplam tüketimin yüzde 30'unu yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlamayı, kurumsal karbon ayak izini yüzde 26 oranında azaltmayı hedefliyor.

9 TESİS İLE 30 MİLYON TASARRUF

2022 yılı sonuna kadar 9 ayrı bölgede tamamlanması planlanan toplam 30 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) ile atık Su ve içme suyu arıtma tesislerinin enerji tüketimleri karşılanacak. Enerji izin süreçleri devam eden ve 2022 yılında yapımlarının tamamlanması planlanan santrallerden elde edilecek enerji ile İZSU'nun yıllık kazancı 30 milyon lira olacak.

Bu kapsamda Foça Gerenköy Atık Su Arıtma Tesisi'ne 8 MW, Menemen Emiralem Atık Su Arıtma Tesisi'ne 4 MW, pompa istasyonlarında 0,6 MW, Ödemiş Datbey'de 2,3 MW, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde 9,9 MW, Ulucak Atık Su Arıtma Tesisi'nde 1 MW ve su depolarında 4 MW kapasiteli güneş enerji santralleri ve su isale hatlarında 0,9 MW kapasiteli boru için hidroelektrik santraller kurulması planlanıyor.

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

İZSU, agrofotovoltaik, off-shore rüzgar enerjisi, hidrojen enerji ve gizli su gücü gibi alternatif enerji kaynaklarını kullanarak tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak için AR-GE çalışmalarını da sürdürüyor.

İZSU'nun Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Çerçeve Programlarından Ufuk 2020 (Horizon 2020) kapsamında kabul almış bir, Ufuk Avrupa (Horizan Europe) kapsamında başvuru yapılmış ve ön değerlendirme sürecini olumlu olarak tamamlamış bir ve başvuru sürecinde bir olmak üzere toplam 3 proje çalışması bulunuyor.

TUBİTAK-MAM, Avustralya, Çek Cumhuriyeti ve İzlanda ortaklığı ile yürütülen "Su-Enerji Bağlantısını Optimize Etmek İçin Su Temini Altyapısının Dijitalleştirilmesi (DIWIEN)" Projesi, İZSU'nun AB komisyonu tarafından desteklenen ilk projesi oldu. Projenin hayata geçmesi ile İzmir, akıllı su yönetimi ve elektrik üretimi / tüketimi için sürdürülebilir hidroelektrik çözümlerden yararlanacak.

TUBİTAK-MAM, İtalya, İspanya, İsveç, Avusturya, Çekya, Belçika, İzlanda ortaklığı ile başvuru yapılan ve ön değerlendirme sürecini olumlu olarak tamamlayan "Avrupa'nın Gizli Su Gücü – H-HOPE» projesi ile mevcut su tesislerindeki (atık su şebekesi arıtma tesisleri, sulama sistemleri, vb.) gizil hidro, titreşim ve jeotermal enerjiyi geri kazanabilen yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler geliştirilmesi hedefleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Dublin Üniversitesi ve İrlanda Üniversitesi koordinatörlüğünde TUBİTAK-MAM, İtalya, İspanya, İsveç, Avusturya, Çekya, Belçika, İzlanda ortaklığı ile başvuru aşamasındaki "Gürültü Etkileri için Fayda/Maliyet Optimizasyonu Yol Haritası (Corazon)» projesi ise yenilenebilir enerji kaynaklarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırarak mevcut ve planlanan yenilenebilir enerji tesislerimizde iyileştirmeler yapacak.