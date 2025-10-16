Haberler

İznik'te Papa 14. Leo'ya Türk Kahvesi İkramı Hazırlığı

İznik'te Papa 14. Leo'ya Türk Kahvesi İkramı Hazırlığı
Güncelleme:
İznik ilçesinde çay bahçesi işleten Bekir Uslu, Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesi Türk kahvesi ikram etmeyi planlıyor. Papa'nın İznik'e gelmesi, yerel esnafın heyecanını artırdı ve turist sayısında artış gözlemleniyor.

Medeniyetler Başkenti Bursa'nın İznik ilçesinde çay bahçesi işleten ilçenin sevilen esnafından Bekir Uslu, Kasım ayı sonunda İznik'e geleceği kesinleşen Papa 14. Leo'ya Türk kahvesi ikram etmek istiyor.

İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü vesilesiyle organize edilen ziyaret kapsamında ilçeye gelecek olan Papa 14. Leo'yu ilçe sakinleri büyük bir heyecanla bekliyor. İlçedeki esnaf Papa'nın gelmesinin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ve çok sayıda turistin İznik'e geleceğini söylüyor.

Bekir Uslu, "Papanın İznik'e gelecek olması ilçemiz, için heyecana sebep oldu. Bu heyecanın Papa geldikten sonra daha da artacağına ilçenin dünya üzerinde tanıtımına büyük katkı sağlayacağını biliyoruz. Benim işletmem Papanın geleceği yer ile yan yana kendisine kabul ederse Dünyaca ünlü Türk kahvesi ikram etmek isterim. Kendileri daha ilçemize gelmeden Hıristiyan aleminden otobüsler ile insanlar gelmeye başladı. Gelenleri ağırladık. Papanın geleceğinin belli olmasından sonra yabancı turist sayısı oldukça arttı" diye konuştu.

Uslu, "Kahve bahane sohbet şahane biz Türkün misafirperverliğini onlara göstermek istiyoruz. Kendilerini İznikli esnaflar olarak en iyi şekilde ağırlamak için hazırız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
