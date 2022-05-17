İzmitli Kadınlar 19 Mayıs İçin Yürüdü - Haberler

KOCAELİ (ANKA) -

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılan yürüyüş etkinliği, bu hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adına düzenlendi.

Ramazan Ayı sebebiyle düzenli olarak yapılan yürüyüş etkinliklerine ara veren İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, kadınların toplu halde spor yapmasına olanak sağlayan bu etkinliklerine bugün itibariyle yeniden başladı. Yürüyüş için SEKA Park'ta bir kez daha bir araya gelen kadınlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da unutmayarak bu önemli günü hep birlikte kutladılar.

GÜNE KEYİFLİ VE ENERJİK BAŞLADILAR

Vatandaşların, sporu günlük hayatlarına sokması amacı ile yapılan yürüyüş etkinliğine çok sayıda kadın katıldı. Güne ısınma hareketleriyle başlayan kadınlar, SEKA Park'tan Plajyolu'na kadar olan bölümü yürüdü. Temiz hava ve deniz manzarası eşliğinde güne keyifli ve enerjik başlayan kadınlar yürüyüş etkinliklerinin devamını dileyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Spor kenti İzmit'te yürüyüş etkinlikleri programlar dahilinde devam edecek.