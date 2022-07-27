İzmitli Güreşçiler, Düzce ve Kartepe'den Madalyayla Döndü - Haberler

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İzmitli Güreşçiler, Düzce ve Kartepe'den Madalyayla Döndü

İzmitli Güreşçiler, Düzce ve Kartepe'den Madalyayla Döndü

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Kartepe Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri ve Düzce Akçakoca Dağköy Yağlı Güreşleri’nden madalyayla döndü.

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İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Kartepe Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri ve Düzce Akçakoca Dağköy Yağlı Güreşleri'nden madalyayla döndü.

Belediye'nin güreş takımı, Düzce ve ardından Kartepe'de er meydanına çıktı. Düzce Akçakoca Dağköy Yağlı Güreşleri'ne katılan güreşçilerden Destek Küçük kategorisinde Özgür Güreşen birinci oldu. Yine aynı kategoride güreşen Berkay Ok ise üçüncülük kazandı.

Düzce'nin ardından 23 Temmuz günü Kartepe'de düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde yarışan güreşçiler, iki birincilik ve bir de üçüncülük elde etti. Teşvik 2 kategorisinde Mustafa Ekin ve Küçük Orta Büyük kategorisinde Furkan Güler, rakiplerini mağlup ederek zirvede yer aldı. Ayak Boyunda mücadele eden Enes Portakal da üçüncü olarak kürsüde kendisine yer buldu.

ANKA / Yerel

Akçakoca Kocaeli Düzce Yerel Haberler

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