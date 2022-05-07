İzmit'te Hıdırellez Etkinlikleri Sürüyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, baharın müjdecisi Hıdırellez etkinliklerine, Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nde devam etti.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen ve Mecidiye Köyü'nde başlayan Hıdırellez etkinlikleri, Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nde devam etti.

Programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 'in yanı sıra İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Cedit Mahallesi Muhtarı Nabi Keskin, Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur, Balkan Türkleri Derneklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balkan dernekleri ile birlikte hazırlanan programlar kapsamında yöresel yemekler ikram edildi; Sahne İzmit Halk Dansları gösterisi ve Gül Özgüner Altın konseri düzenlendi.

"LAYIKIYLA KUTLANIYOR"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Baharı hep birlikte karşılıyor olmak bu güzelliklerde sizinle birlikte yan yana bulunmak bizim için çok kıymetli. Özellikle hemşerilerimle birlikte olmak dayanışma göstermek, hoşgörü göstermek çok değerli. Hıdırellez Bayramımız özellikle bu sene önce köylerde olmak üzere kentin dört bir köşesinde layıkıyla kutlansın istedik.

Pandemiyle birlikte hepimiz yorulduk, hepimiz evde bunaldık. Hem baharı güzelce karşılayalım, hem de dileklerimizi yan yana ettiğimiz dualarla güzel bir gün yaşayalım istedik. Bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için tüm hemşerilerimize tüm İzmitlilere teşekkür ediyoruz.

-"ÖNCE SAĞLIK GETİRSİN"

Hıdırellez Bayramımız tabiatın yeniden doğuşunun simgesi, baharın habercisi, güzel günlerin müjdecisi. Geçtiğimiz gün burada çok güzel bir Hıdırellez ateşi yaktık ve üzerinden atladık, dileklerimizi diledik, dualarımızı ettik. Hepimizin gönlünde kalbinde ne varsa dileği İnşallah kabul olsun. Önümüzdeki günler bolluğuyla gelsin, Hızır hepimizin yoldaşı olsun. Hıdırellez Bayramı hastalara şifa olsun, dertlilere deva olsun İnşallah. Bayramımız aynı zamanda ülkemize ve tüm dünyaya önce sağlık getirsin.

-"KÜLTÜREL MİRAS"

Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı aslında geçmiş ile geleceğimiz arasında köprü vazifesi gören bir bayram Hıdırellez Bayramı. Gelecek nesillere aktarılarak da yaşatılması gereken en önemli kültürel miraslarımızdan bir tanesi Hıdırellez. Dünyanın dört bir tarafından kutlanan bu bayram UNESCO'nun da somut olmayan kültürel mirasları arasında yer alıyor.

-"ÇALIŞMALARIMIZI YAYINLAYACAĞIZ"

Biz de Kültür Müdürlüğümüzle, çalışma arkadaşlarımızla somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında kentimizin geçmişinin gelenek ve göreneklerinin tespiti, unutulmuş yada unutulmaya yüz tutmuş geleneksel değerlerimizi ortaya çıkarmak için bir çalışma başlatmıştık. Bu çalışmamız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda köylerde birçok eski insanlarımızla bire bir görüşülüyor. Büyüklerimizin bile unuttuğu bir çok şeyi hatırlatıyoruz. Bunları da zaman içerisinde bir kültür yayını olarak kentimizin hizmetine sunacağız. Hiçbir ayrım yapmaksızın farklı kültürleri bir araya getiren gelenek çeşitliliğini kucaklayan, baharın ve güzel günlerin müjdecisi olan Hıdırellez'in tüm insanlığa umut, barış, şifa ve huzur getirmesini diliyorum."