İzmit Belediyesi'nin Aquaparkı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

İzmit Belediyesi'nin geçen hafta hizmete açtığı Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki aquapark, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Belediye'nin şirketi Sarbaş üzerinden işletilmeye başlanan tesis; dört yetişkin kaydırağı ve çocukların kullanımına uygun bir adet aquatower ile hafta içi ve hafta sonu 11.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yenilenen yüzü ile kapılarını açan aquapark ilgi görmeye devam ederken, aquaparkın tadını çıkartan çocuklar ve yetişkinler de memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

Kadir İnce : Çok eğleniyorum parkta. 4-5 saattir buradayız. Daha önceden birkaç defa gelmiştim. Parkı çok beğendim. Eskiden böyle değildi, daha kötüydü. Şimdi daha güzel olmuş.

Yaser Eymen Özer: Park çok eğlenceli. Herkes bir defa olsa bile gelmeli. Abilerimle buraya geldim. 2-3 saattir buradayız.

Esmanur Seyrek: Parka ilk defa geliyorum. Parkta çok eğlendim. Bence park çok güzel. Her yere böyle parklar yapılsa çok güzel olur.

Arya Açık: Parka dün de gelmiştim. Çok beğendiğim için bugün de parka geldik. Burada çok eğleniyoruz.

"FIRSATIM OLSA HER HAFTA SONU GELİRİM"

Burak Çapur: Aquaparka ilk defa geliyorum. Burası çocuklar için gayet iyi güzel olmuş. Çocuklar burada istedikleri yerde eğlenebiliyor. Fırsatım olsa her hafta sonu buraya geliriz. Fiyatlar makul. Belediye haricinde başka bir yere gitseniz daha pahalı olur. Şu anda fiyat çok uygun. İzmit Belediyesi'ne teşekkür ederiz.

Yusuf Murat Çapur: Ailemle geldim. Parktaki kaydıraklar çok eğlenceli. Gerekli tüm oyuncakları yapmışlar.

"ÖZEL İŞLETMELERDEN DAHA İYİ"

Muhammet Enes Özer: Belediye özel işletmelerden daha iyi tabii. Önceden özelleştirilmişti burası ve fiyatlar da çok yüksekti. Şu anda daha iyi.

"FİYATLAR HER BÜTÇEYE UYGUN"

İlhan Alp Şanlı: Burası çok güzel olmuş. Fiyatlar da güzel. Herkes gelebilir, buradaki fiyatlar her bütçeye uygun.

Nazlı Zümre Ayvaz: Daha önceden burada havuz kursuna geliyordum. İlk defa aquaparka geldim. Çok güzel eğleniyorum. Diğer aquaparklara baktığımda burası daha uygun. Burası çok güzel çoğu hafta sonu gelmek isterim buraya. Burayı çok sevdim fiyatları da uygun.

"GALİBA HAFTAYA YİNE GELECEĞİZ"

Ramazan Karaca: Parka ilk defa geldik. İnsanlar eğleniyor çok güzel bir yer. Herkesin gelebileceği makul bir fiyatı var. Ulaşımı kolay. Fatma Kaplan'a buradan teşekkür ederiz. Burada çocuklarla çocuk olduk. Kartepe'den geldim buraya. Çocuklar zaten bir daha ne zaman geleceğiz diye sormaya başladı. Galiba haftaya yine geleceğiz.

Mustafa Usta: Almanya'dan geliyoruz. Çocuklar memnun biz de memnunuz. İzmit Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Almanya'da 3 gün böyle bir parka gittiğimizde 300 euro ödüyoruz. Burası çok güzel. Fatma Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.

"ÇOCUKLAR İÇİN İDEAL"

Hasan Arslan: Daha önceden gelmiştik. Kapalıydı. Açılacağı söylenmişti. Takip ediyorduk. Başkanımızda sosyal medyadan paylaştı açıldığını. Bu hafta ilk gelişimiz. Memnunuz. Çocuğum güzel eğlendi. Bizler de eğlendik. Hizmetler iyi. Birkaç bölgedeki aquaparklara da gittik oradaki fiyatlara göre burası daha iyi. Diğer aquaparklar ücret olarak daha yüksek. Çocuklar için burası ideal."