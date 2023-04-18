İzmit Belediyesi'nin 23 Nisan Şiir Yarışması'nda Dereceye Girenler Açıklandı

İzmit Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

İzmit Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocuklara milli egemenlik duygusunu ve bayram heyecanını yaşatmak amacıyla çocuklar için ödüllü şiir okuma yarışması düzenledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yüzlerce okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencisi şiir yarışmasına çevrim içi olarak katıldı.

23 NİSAN'DA ÖDÜL TÖRENİ YAPILACAK

Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Taylan Katak, Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Dilek Dila Mert, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Sinan Taşkan, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi İnanç Doğruoğlu, Aydili Sanat Derneği Üyesi Dilek Ayrıbaş'dan oluşan değerlendirme kurulu; https://siiryarismasi.izmit.bel.tr/ adresine yapılan yüzlerce başvuru arasından dereceye giren isimleri belirledi. Yarışmanın ödül töreni, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılacak.

Yarışmayı; 'Anaokulu' kategorisinde Begüm Kulaksız, Can Tarakçı ve Nehir Neşe Boyraz, 'İlkokul' kategorisinde Özgür Eren Öztürk, Gülce Deniz Dursun ve Eylül Ada Süleymanoğlu, 'Ortaokul' kategorisinde ise Defne Masal İlhan, Gamze Çiçek ve Serra Pak kazandı.