İzmit Belediyesi Annelere Karanfil Hediye Etti - Haberler

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İzmit Belediyesi Annelere Karanfil Hediye Etti

ANKA - Duygu Nil Özer - Yerel
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İzmit Belediyesi Annelere Karanfil Hediye Etti

İzmit Belediyesi, Anneler Günü’nde anneler başta olmak üzere tüm vatandaşlara çiçek hediye etti.

KOCAELİ (ANKA) - İzmit Belediyesi, Anneler Günü'nde anneler başta olmak üzere tüm vatandaşlara çiçek hediye etti.

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Anneler Günü kapsamında İzmit Belediyesi Belsa Plaza önünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. İzmit Belediyesi ekipleri, belediye meydanına kurulan stantta rengarenk karanfilleri vatandaşlara hediye etti.

Anneler başta olmak üzere tüm vatandaşlara karanfilleri takdim eden İzmit Belediyesi ekipleri, annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Ekipler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kutlama mesajını ve selamlarını da iletirken, karanfilleri alan vatandaşlar ince davranışından dolayı Hürriyet'e teşekkür etti.

ANKA / Duygu Nil Özer - Yerel

Halkla İlişkiler, Anneler Günü, Hürriyet, Kocaeli, Yerel, Haberler

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