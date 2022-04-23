İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Anne Eli Projesi Kapsamında Öğrencilerle İftar Yaptı

KOCAELİ (ANKA) -

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , Ramazan Ayı itibariyle yeniden hizmete geçirdiği Anne Eli projesi kapsamında CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile birlikte üniversite öğrencileriyle iftar yaptı.

İzmit Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği fakat pandemi nedeniyle ara verdiği Anne Eli projesi bu Ramazan ayı itibariyle yeniden faaliyete geçti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Ayazma Kültür Merkezi'nde yeniden hizmete açtığı Anne Eli projesi kapsamında üniversite öğrencileriyle birlikte iftar yaptı.

HÜRRİYET, ÖĞRENCİLERİ DİNLEDİ

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın da bulunduğu iftar sonrası Başkan Hürriyet, öğrencilerle sohbet etti, özellikle İzmit dışından gelen öğrencilerle yakında ilgilenerek fikirlerini, taleplerini ve proje önerilerini dinledi. Üniversite öğrencileri de yeniden Anne Eli projesini hayata geçiren Başkan Hürriyet'e teşekkürlerini ileterek ev yemeği yemekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

ÖZKAN YALIM'DAN BAŞKAN HÜRRİYET'E TEŞEKKÜR

Program sonrası düşüncelerini paylaşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Üniversite okuyan genç arkadaşlarımızla bu güzel yerde iftar yaptık. Başkanımıza bu yeri İzmitli ve İzmit dışından gelen vatandaşlarımıza kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Yan tarafta hazırladıkları Aşevi'nden iftarlık yemekler çıkıyor ve öğrenciler burada ücretsiz bir şekilde yemek yiyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine de buradan hizmet sağlıyorlar. Bu hizmetlerinden dolayı sayın başkanımıza tüm vatandaşlarımız adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.