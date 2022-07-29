İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın'dan AKP'li Zeybek'e Cevap

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'e seslenerek, "Bugüne kadar Kocaeli'ye çivi çakmadın, konu Hürriyet olunca mı milletvekili olduğunu hatırladın" dedi.

Dilek Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla; Kocaeli Baro Binası'na asılan afiş üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e yönelik, "Beceriksizliğini örtbas etmek için beni çalıştırmıyorlar yalanıyla, İzmit halkını 3 yılda 300 milyon lira borçlandırıp, çalışmayarak 3,5 yıl idare ettin. Dayan az kaldı, 2024 de İzmit halkı seni bu işten kurtaracak" açıklamasında bulunan ve paylaşımında 'sen anladın fatma kaplan hürriyet' etiketini kullanan AKP'li Zeybek'e cevap verdi.

Yalçın'ın yayınladığı mesaj, şöyle:

"Sen anladın Hürriyet demişsin ama sen bir türlü anlamadın Zeybek! AKP Kocaeli Milletvekili seçildiğinden beri mecliste Kocaeli'nin tek bir taşıyla ilgilenmeyen, kentin yaşadığı sorunlardan bihaber milletvekilliği yapan ama ne hikmetse konu Fatma Kaplan Hürriyet olunca birden bire milletvekili olduğunu hatırlayan Emine Zeybek.

"İZMİT SİZE 15 SENE DAYANDI"

BELSA B Blok borca karşılık SGK'ya devredilip İzmit Belediyesi olarak kendi binamızda kiracı durumuna düşerken, SGK'da 80 milyon değerindeki binayı 17 milyon gibi komik bir rakama satarken, İzmit Belediyesi'nin hizmet binaları borçlara karşılık tek tek elden çıkarken İzmit size tam 15 SENE dayandı. Biz artık yaptıklarımızı, icraatımızı, projelerimizi size değil halka anlatıyoruz. Biz size anlatmaktan vazgeçtik, lütfen siz de halka yalan söylemekten vazgeçin."