İzmir yerel haberleri: Çiğli Tramvay Hattında Yoğun Mesai

İzmir gelişmesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Çiğli Tramvay Hattı’nın Karşıyaka Tramvay Hattı ile bağlantısını sağlayacak çalışmalar planlanandan bir ay önce bitiriliyor. Ekiplerin yoğun mesaisi sayesinde Cahar Dudayev Bulvarı’nın İzmir Çevreyolu birleşimindeki hat imalatı okullar açılmadan tamamlanacak ve bölgedeki trafik akışı 12 Eylül’de eski haline dönecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Çiğli Tramvay Hattı'nın Karşıyaka Tramvay Hattı ile bağlantısını sağlayacak çalışmalar planlanandan bir ay önce bitiriliyor. Ekiplerin yoğun mesaisi sayesinde Cahar Dudayev Bulvarı'nın İzmir Çevreyolu birleşimindeki hat imalatı okullar açılmadan tamamlanacak ve bölgedeki trafik akışı 12 Eylül'de eski haline dönecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, önemli raylı sistem projelerinden Çiğli Tramvay Hattı'nın Karşıyaka Tramvayı'na bağlantısını sağlamak için Cahar Dudayev Bulvarı'nın Karya Kavşağı bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi iki aşamalı imalatların ilk aşamasını yarın (4 Eylül 2022) planlanan süreden bir hafta önce bitiriyor.

5 EYLÜL'DE YENİ TRAFİK DÜZENİ

İkinci aşama için alınan UKOME kararına göre; Cahar Dudayev Bulvarı'nın İzmir Çevre Yolu ile birleşiminde trafik akışı 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren Çevre Yolu'ndan Cahar Dudayev Bulvarı Mavişehir yönüne gidiş bir şerit, Cahar Dudayev Bulvarı'ndan Çevre Yolu'na gidiş ise 2 şerit olarak düzenlenecek.

Çalışmaların ikinci aşaması yoğun mesaiyle bir haftalık sürede tamamlanacak. Bu bölgedeki trafik akışı okulların açılacağı 12 Eylül 2022 tarihinde eski haline dönecek. Böylelikle UKOME kararına göre iki ayda tamamlanması planlanan imalat çalışmaları bir ayda bitirilmiş olacak. Bölgedeki çalışmalar 14 Ağustos 2022 tarihinde başlanmıştı.

YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Geçen yıl şubat ayında temeli atılan Çiğli Tramvay hattında kısa sürede imalat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. 11 kilometre ve 14 istasyondan oluşacak tramvay hattının 2022 sonunda tamamlanmasının ardından test sürüşlerine başlanması planlanıyor. Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayacak hat, viyadük ile Çiğli Ataşehir Mahallesi'ne bağlanacak.

Tramvay hattı Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli Ataşehir Mahallesi, Çiğli İZBAN Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet edecek. Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.