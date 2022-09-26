İzmir yerel haberleri... Avrupa Konseyi Heyetinden Konak Engelsiz Yaşam Köyü'ne Ziyaret

İzmir haberleri: İzmir Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyetini ağırladı. Roman Kültür Merkezi ve Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nü ziyaret eden heyet ile engelliler, Romanlar, iklim ve çevre konularında işbirliği konusunda görüşmeler yapıldı.

İzmir Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyetini ağırladı. Roman Kültür Merkezi ve Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nü ziyaret eden heyet ile engelliler, Romanlar, iklim ve çevre konularında işbirliği konusunda görüşmeler yapıldı.

Konak Belediyesi Araştırma Geliştirme Müdürü Turan Ateş, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve aynı zamanda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Zerrin Polat ev sahipliğindeki ziyarete, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Güncel İşler Komitesi'nden Inge Hannon ile Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Çevre ve İklim Değişikliği Sözcüsü Cemal Baş katıldı.

Konak Belediyesi Araştırma Geliştirme Müdürlüğü'nde yapılan ilk toplantıda, engelliler, gençler, çocuklar, Romanlar, iklim ve çevre konularında Konak Belediyesi'nin planlamış olduğu projeler ile ilgili sunum yapıldı.

PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİLER

Konak Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve planladığı projeler hakkında bilgi almak ve birlikte çalışmak için yol haritası belirlemek üzere Roman Kültür Merkezi ve Engelsiz Yaşam Köyü ziyaret edildi. Roman nüfusunun en yoğun yaşadığı bölge olan Yenişehir Mahallesi'nde Konak Belediyesi tarafından hizmete açılan Roman Kültür Merkezi'ne yapılan ziyarette, merkezde verilen hizmetler ile ilgili bilgi verildi.

Klinik Psikolog ve Drama Eğitmeninin de hazır bulunduğu merkezde heyeti bir de sürpriz bekliyordu. Ziyaret esnasında enstrümanını Roman Kültür Merkezi'ne bakım ve onarım için getiren mahalle sakinlerinden bir Roman müzisyen küçük bir dinleti sundu. Ardından Konak Engelsiz Yaşam Köyü'ne geçilerek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. 110 zihinsel ve bedensel engelli ve otizmli bireye özel eğitim, rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmetinin ücretsiz verildiği Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde İş Atölyeleri, Meyve Bahçesi, Sera, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon üniteleri gezildi.

Merkez'de eğitim alan öğrencilerin el becerilerini geliştirmek üzere yaptıkları ürünlerden Avrupa Konseyi heyetine hediye olarak verilirken, Müzik Odası'nda küçük bir piyano dinletisi de sunuldu. Heyet, Engelsiz Yaşam Köyü'ne tam not verdi.