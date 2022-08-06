İzmir yerel haberi: Seferihisar Kaleiçi Söyleşilerinde Demokrasi Konuşuldu

İzmir Seferihisar Belediyesi tarafından "Türkiye 2. Yüzyılına Hazır mı?" başlığıyla düzenlenen 'Kaleiçi Söyleşileri'nin bu haftaki buluşmasında demokrasi konuşuldu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve gazeteci Zeynep Gürcanlı'nın konuk olduğu söyleşiyi, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediyesi meclis üyeleri ile yurttaşlar takip etti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de söz alarak "Belki demokrasinin tüm gerekliliklerini yerine getiremedik. Birçok kaybımız oldu fakat biliyoruz ki kazanımlarımızı korumak ve kaybettiklerimi yeniden kazanmak boynumuzun borcu" dedi.

DERVİŞOĞLU: "'BEN GİDERSEM DEVLET GİDER' DİYENLERLE MEMLEKET YAŞAMAZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, demokraside seçim güvenliğinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Seçim güvenliği çok önemli. 'Ne yaparsanız yapın bunlar gitmezler. Bir yolunu bulur, hatta yine girmezler. Seçimde hile yaparlar' tartışmaları bizden kaynaklı değil. Dedikodu mekanizmaları bu dedikoduları bilerek çıkarıyor. Bu ucube sistemden kurtulmak istiyorsunuz ama ne olursa olsun gitmezler diye düşünürseniz oy kullanma tercihiniz olumsuz bir şekilde değişir. 'Ben gidersem devlet gider' diyenlerle bu memleket yaşamaz. Cumhuriyetin en büyük erdemi sınıflar arası geçişi kolaylaştırmasıdır. Cumhuriyet evlatlarımızı eşitliyor."

"PAŞA PAŞA GİDECEKLER"

Gazeteci Zeynep Gürcanlı da eğitim sistemi ile ilgili eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

"Biz Türkiye'nin 2. yüzyılında demokrasinin şahlanacağını göreceğiz. Bu yüzden ben çok umutluyum, seçimleri heyecanla bekliyorum. İktidar partisi tarafından bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Nedir bu algı? 'Seçimi yaptırmayacaklar, yaptırsalar da kaybetseler de gitmeyecekler' gibi. Hayır! Böyle değil, o seçim yapılacak kaybederlerse de paşa paşa gidecekler."

"GENÇLERİ SİYASETTE GÖRMEK İSTİYORUZ"

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ise "Bizler Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partinin milletvekilleriyiz. Kuvayi Milliye ruhunun, bu ülkede bağımsızlığı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve emanet ettiği partinin milletvekilleriyiz. O yüzden ülkemizin her köşesindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanını ziyaret etmek bize çok kıymetli diyaloglar sağlıyor" diye konuştu.

Siyasetin içinde gençleri daha çok görmek istediklerini de belirten Burak Erbay gençlerin aktif siyasette yer almalarını için çalıştıklarını söyledi.