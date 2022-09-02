İzmir yerel haberi: Kemalpaşa'nın Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünde Çeşitli Etklinlikler Düzenleniyor

İzmir yerel haberine göre Kemalpaşa’nın kurtuluşunun 100. Yıl dönümünde Kemalpaşa Belediyesi tarafından “Tarihin Kucağında Kemalpaşa” sempozyumu düzenlenecek. Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Eylül 1922 gecesini geçirdiği ilçenin tarihine ışık tutmak amacıyla planlanan akademik çalışmada Arkeoloji, Sanat Tarihi ve tarih disiplininden çok sayıda özgün bildiri sunulacak.

Kemalpaşa'nın kurtuluşunun 100. Yıl dönümünde Kemalpaşa Belediyesi tarafından "Tarihin Kucağında Kemalpaşa" sempozyumu düzenlenecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1922 gecesini geçirdiği ilçenin tarihine ışık tutmak amacıyla planlanan akademik çalışmada Arkeoloji, Sanat Tarihi ve tarih disiplininden çok sayıda özgün bildiri sunulacak.

7-8 Eylül 2022 tarihinde 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde düzenlenecek çalışma bir ilki de bünyesinde barındırıyor: 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde sempozyumun başladığı gün açılacak, senaryosu ve küratörlüğü Prof. Dr. Engin Berber'e ait olan "Karanlığın Şafağından Zaferin Işığına: 26 Ağustos'tan 9 Eylül 1922'ye" başlıklı sergi, Eylül ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.

"BU ÇALIŞMANIN İLÇEMİZİN GEÇMİŞİNE VE GELECEĞİNE DAİR ÖNEMLİ BİR KATKI SUNACAĞINA İNANIYORUM"

Çalışmanın önemli bir akademik karşılığı olduğunu belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, güzel İzmir'in Türk Ordusu tarafından özgürleştirildiği 9 Eylül 1922 akşamı, Kemalpaşa'da ağırlamış olmanın gururunu yaşayan bir ilçenin Belediye Başkanı olarak, böyle bir sempozyum ve sergiyle bu coşkuya katkı koymak istedik. Hatırlanacağı üzere 1999 yılında belediyemiz, Kemalpaşa'yı her yönüyle ele alan ulusal bir sempozyuma ev sahipliği yapmıştı. Bu çalışmayı büyütmek ve detaylandırmak amacıyla akademik yönü kuvvetli bir çalışma organize etme kararı aldık. Bu çalışmanın ilçemizin geçmişine ve geleceğine dair önemli bir katkı sunacağına inanıyorum" dedi.