İzmir Valisi Elban Makamını 23 Nisan'da Can Özcan'a Devretti... Özcan: "Her Çocuğun Güvenle Yaşadığı Bir Gelecek Hayal Ediyoruz"

(İZMİR) – İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geleneksel devir teslim töreni düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, makamını bir günlüğüne ilkokul öğrencisi Can Özcan'a devretti. Özcan, "Bu aziz vatanı koruyacak, bağımsızlığımıza sahip çıkacağız. Milletimizin birliğini yaşatacak ve şanlı bayrağımızı her zaman gururla dalgalandıracağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

İzmir Valiliği'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Vali Süleyman Elban makamını bir günlüğüne öğrenci Can Özcan'a devretti.

Konak Necatibey İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan ve Konak Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitimine devam eden Can Özcan, matematik alanındaki başarılarıyla dikkati çekiyor. Özcan, katıldığı uluslararası olimpiyatlarda elde ettiği derecelerle Singapur, İtalya ve Dubai'de düzenlenecek dünya finallerine katılma hakkı kazandı.

Makam koltuğuna oturduktan sonra ilk mesajında 23 Nisan'ın anlam ve önemine değinen Özcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu minneti dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bu anlamlı ve onurlu günde, 23 Nisan'ı biz çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, bizleri burada ağırlayan İzmir Valimiz Sayın Doktor Süleyman Elban'a teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz hafta okullarımızda yaşanan üzücü olaylar hepimizi derinden etkiledi. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı, ayrıca yaralanan kardeşlerimize de Allah'tan şifa diliyoruz."

"Bu aziz vatanı koruyacak, bağımsızlığımıza sahip çıkacağız"

Vatanına, milletine, bayrağına ve bizi bir arada tutan değerlere gönülden bağlı bir çocuk olarak biz çocuklara düşen en önemli vazife; birbirimize daha sıkı sarılmak, arkadaşlığımızı daha da güçlendirmek, öğretmenlerimizin kıymetini daha iyi bilmek ve umudumuzu asla kaybetmemektir. Büyüklerine saygı duyan, sorumluluktan kaçmayan, memleketin derdiyle dertlenen çocuklar olarak Türkiye'nin yarınını inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Bilgimizi ahlakla, çalışkanlığımızı merhametle, hayallerimizi vatan sevgisiyle büyüterek ülkemize faydalı bireyler olmaya yürekten söz veriyoruz. Bu onurlu makamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayram vesilesiyle devraldım. Bu koltuk sadece bir makam değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceğine olan güveni temsil ediyor. Bizler bugün bu masalarda misafiriz ancak yarın bilimin, sanatın ve adaletin ışığında bu ülkeyi yöneten asıl sahipleri olacağız.

Kuruluşu, Cumhuriyetimizin ilk yıllarına dayanan, adını ilk Milli Eğitim Bakanımız Mustafa Necati Bey'den alan Konak Necatibey İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Bir çocuk vali olarak bugün şunları hedefliyorum: Bizler maarifin kalbinde çocuk anlayışıyla okullarımızda sadece dersleri değil, paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte yaşamanın güzelliğini öğreniyoruz. Şehrimizdeki her bir arkadaşımın en kaliteli eğitime ulaşması için çalışacağız. Bizler bilimin ışığında, teknolojinin izinde ilerleyen bir nesiliz. Yapay zekadan uzay çalışmalarına kadar her alanda kendimizi geliştiriyoruz. Mavi vatanımızda, gök vatanımızda ve siber vatanımızda sorumlulukla hareket edeceğiz. Dijital dünyayı ve teknolojiyi insanlığı ayrıştırmak için değil, sevgiyle birleştirmek için kullanacağız. Bununla birlikte her okulda kuracağımız sistem atölyeleri ile bilime ilgi duyan arkadaşlarımı fen, matematik ve mühendislik alanlarında hayallerindeki projeleri inşa edecek becerileri kazanma imkanı sunacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun savaşın ve gözyaşının olmadığı, her çocuğun güvenle yaşadığı bir gelecek hayal ediyoruz. Atamızın 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle barışın ve huzurun sesi olmaya devam edeceğiz. Ünlü ozanımız Neşet Ertaş'ın da dediği gibi, 'Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez.' Bizler de bu yolda sevgimizle, kardeşliğimizle ve birbirimize olan bağlılığımızla yürümeye devam edeceğiz. Kıymetli büyüklerim, buradan hepinize söz veriyoruz: Bu aziz vatanı koruyacak, bağımsızlığımıza sahip çıkacağız. Milletimizin birliğini yaşatacak ve şanlı bayrağımızı her zaman gururla dalgalandıracağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

"Cumhuriyet sayesinde bakanlık yolu da cumhurbaşkanlığı yolu da açık"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Özcan'ı tebrik ederek şunları kaydetti:

"Şu andan itibaren İzmir valisi sensin. O koca yüreğinle, temiz kalbinle, çocuk saflığı ve dürüstlüğüyle, güzelliğiyle inşallah senden İzmir'le ilgili koltukta olduğun sürece güzel icraatlar, başarılı icraatlar bekliyoruz. Kendisini tebrik ediyorum ben. Allah yolunu da, bahtını da açık etsin. Rabb'im iyilerle karşılaştırsın. Gönlünde ne varsa o olsun inşallah. Bu milletin her çocuğuna, her evladına valilik yolu da, bakanlık yolu da, cumhurbaşkanlığı yolu da açık. Dolayısıyla Cumhuriyet'in en önemli, en faziletli taraflarından birisi de bu. İnşallah sen de önümüzdeki zamanda vali olursun, bakan olursun, mühendis olursun, doktor olursun, astronot olursun. İnşallah gönlünde ne varsa onu olursun temennimiz o."

Törenin sonunda Vali Elban, Can Özcan'a matematik çalışmalarında kullanması için tablet hediye etti.

Kaynak: ANKA