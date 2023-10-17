İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak: "İzmir Şehir Hastanesi'nin Tam Kapasite ile Çalışması İçin 9- 10 Bin Kişilik İstihdama İhtiyaç Var....

Sağlık Bakanlığı ile Türkerler-Gama Holding ortaklığında, Yap-İşlet-Devret modeliyle temeli 10 yıl önce atılan ancak açılışı birçok defa ertelenen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, hastanenin açılışı ile ilgili “Böyle bir kompleksin tam anlamıyla çalışıyor olması için yaklaşık 9- 10 bin kişilik bir istihdama ihtiyaç vardır. Bu istihdam da öyle sıradan bir istihdam değildir. Hekim, hemşire ve hastane personeli olarak birçok teknik yönden iyi eğitim almış uzmanlaşmış bir personelden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir personelin nasıl temin edileceği konusu en büyük soru işaretlerinden bir tanesidir. Bu hastanenin bir açılış töreniyle açılması kolaydır, bu yapılabilir. Fakat bu hastanenin tam kapasiteyle çalışır hale gelmesi anlamında açılmasının daha çok uzun zaman alacağını ifade etmek isterim” dedi.

KERİM UĞUR

Sağlık Bakanlığı ile Türkerler-Gama Holding ortaklığında, Yap-İşlet-Devret modeliyle temeli 10 yıl önce atılan ancak açılışı birçok defa ertelenen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, hastanenin açılışı ile ilgili "Böyle bir kompleksin tam anlamıyla çalışıyor olması için yaklaşık 9- 10 bin kişilik bir istihdama ihtiyaç vardır. Bu istihdam da öyle sıradan bir istihdam değildir. Hekim, hemşire ve hastane personeli olarak birçok teknik yönden iyi eğitim almış uzmanlaşmış bir personelden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir personelin nasıl temin edileceği konusu en büyük soru işaretlerinden bir tanesidir. Bu hastanenin bir açılış töreniyle açılması kolaydır, bu yapılabilir. Fakat bu hastanenin tam kapasiteyle çalışır hale gelmesi anlamında açılmasının daha çok uzun zaman alacağını ifade etmek isterim" dedi.

Temeli 2013 yılında dönemin Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve dönemin AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım tarafından atılan ve 30 ayda tamamlanması hedeflenen İzmir Şehir Hastanesi geçen 10 yılın ardından sessiz sedasız açılarak dün hasta kabulüne başladı.

Hastanenin açılmasını ve hasta kabul etmeye başlamasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, "Bu hastanenin tam kapasiteyle devreye girmesi için Sağlık Bakanlığı mevzuatına bakarak değerlendirme yapacak olursak en az iyi yetişmiş, farklı alanlarda uzmanlaşmış 2 bin 500 hekim ve yine farklı alanlarda uzmanlaşmış en az en az 3 bin 500 hemşire ve bunun yanı sıra da yaklaşık 2 bin 500, 3 bin civarında farklı meslek gruplarında, farklı alanlarda çalışan personele ihtiyaç var. Dolayısıyla böyle bir kompleksin tam anlamıyla çalışıyor diyebileceğimiz ful kapasiteyle çalışması için yaklaşık 9- 10 bin kişilik bir istihdama ihtiyaç vardır. Bu istihdam da öyle sıradan bir istihdam değildir. Hekim, hemşire ve hastane personeli olarak birçok teknik yönden iyi eğitim almış uzmanlaşmış bir personelden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir personelin nasıl temin edileceği konusu en büyük soru işaretlerinden bir tanesidir" dedi.

"75 BİN KİŞİNİN GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK KAPASİTE VAR MI?"

İzmir Şehir Hastanesi'nin ulaşım sorunu gibi birçok sorunu daha olduğuna dikkat çeken Başkan Kaynak şunları söyledi:

"Şehir hastanesinin hem genelde hem de İzmir Şehir Hastanesi açısından başka sorunları da var. Özelde Bayraklı Hastanesi ile ilgili de bir şeyi vurgulayayım. Kamu yöneticilerinden ve resmi ağızlardan bu hastanenin günlük insan trafiğinin yaklaşık 75 bin civarında olacağı ifade edildi. 75 bin insan trafiği günlük olarak çok yüksektir, insan hareketidir. Bu insan hareketinin öngörülerek, hastanenin yeri ve ulaşım altyapısı. İnsanların ihtiyaçları itibarıyla de bu 75 bin kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitenin var olup olmadığını, bunun planının planlanmadığını elbette değerlendirmekte özellikle ulaşım anlamında ciddi sorunlar olduğunu ilgili uzman meslek odalarının açıklamalarından anlamaktayız. Dolayısıyla bu hastanenin bir açılış töreniyle açılması kolaydır, bu yapılabilir. Fakat bu hastanenin tam kapasiteyle çalışır hale gelmesi anlamında açılmasının daha çok uzun zaman alacağını ifade etmek isterim"

HASTANE İNŞAATINDA ÇALIŞAN 2 İŞÇİ ÇATIYA ÇIKTI

Öte yandan İzmir Şehir Hastanesi'nin ilk hastalarını kabul ettiği ilk gün olan dün hastane inşaatında çalışan iki işçi paralarını alamadıkları iddiasıyla hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Alacaklarını isteyen işçiler, Sağlık Bakanlığı'nın kendilerini görmezden gelmemesini istedi.