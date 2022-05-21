İzmir Suluboya Festivali'nde Barış Mesajları - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. Uluslararası Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü Suluboya Festivali ve Altın Fırça Yarışması, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı. 42 ülkeden pek çok sanatçının yer aldığı festivalin açılış töreninde barış mesajları verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Uluslararası Suluboya Derneği iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü Suluboya Festivali ve Altın Fırça Yarışması başladı. 21-24 Mayıs günleri arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sanatseverleri bir araya getirecek festivalin açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Uluslararası Suluboya Derneği Kurucusu ve Başkanı Atanur Doğan, Uluslararası Suluboya Derneği Türkiye Başkanı Ayşin Keskiner ve Uluslararası Suluboya Derneği temsilcileri, çok sayıda yerli ve yabancı sanatçı katıldı. 42 farklı ülkeden suluboya sanatçılarının katıldığı festival kapsamında "İzmir" konulu suluboya resim yarışmasında ödül alan eserler de sergilendi.

"SANAT BARIŞ DEMEKTİR"

Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Burada harika bir tablo, sanat eseri var. Bu sanat eseri sizlersiniz. Buradaki renklerinizle, farklılıklarınızla o sanat eserini siz oluşturdunuz. Ulu Önderimiz, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözü var; 'Savaş, mecbur kalınmadıkça bir cinayettir.' Savaşın trajedilerin son bulabilmesi için sanatın iyileştirici gücüne ihtiyacımız var. Başkanımız Tunç Soyer'in dediği gibi, çok renk çok ses çok nefes. Sanat muhaliftir, sanat itiraz etmektir ama sanat en çok da barış demektir" diye konuştu.

"SAVAŞA HAYIR" MESAJLARI

Savaş nedeniyle festivale katılamayan Ukraynalı sanatçıların baskı resimlerinin de sergilendiği festivalde, 2020 Suluboya Yarışması birincisi Ukraynalı sanatçı Samira Yanushkova da barış çağrısı yaptı. Sanatçı, "Herkes bilmeli ki Ukrayna özgür bir ülke ama birçok insan hayatlarını kaybetti. Bütün dünyaya bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Barış çağrısını yineleyen Uluslararası Suluboya Derneği Kurucusu ve Başkanı Atanur Doğan ise "Biz bu konuda çok hassasız. Sanatçı insanlar sevgiyi çok severler. Bazen yanlış ve emperyalist politikalar bunlara izin vermezler. Biz her zaman için şunu haykırıyoruz. Savaş son bulsun. Türkiye ve İzmir bundan yüz sene önce bağımsızlığını kazandı. İzmir barışın ve bağımsızlığın kenti. Barışın her zaman sürmesini diliyoruz" diye konuştu.