İzmir Şoförler Odası Başkanı Özkan, airbag üzerine POS konulmaması uyarısında bulundu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksi esnafının yanı sıra tüm sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir güvenlik konusuna dikkat çekti. Başkan Erkan Özkan, araçlarda airbaglerin üzerine veya açılma alanına konulan POS cihazı, telefon, telefon tutucu ve benzeri eşyaların kaza anında ciddi tehlike oluşturabileceğini belirterek, "Küçük gibi görünen bir ayrıntı, kaza anında çok ağır sonuçlara yol açabilir" uyarısında bulundu.

Taksi esnafının sorunlarını her platformda gündeme taşıyan, gerek İzmir'de gerekse Türkiye genelinde yaptığı çalışmalarla taksicilerin sesi olan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, bu kez günlük kullanımda pek çok sürücünün gözünden kaçabilen önemli bir güvenlik riskini gündeme getirdi.

Başkan Erkan Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda özellikle taksilerde yoğun olarak kullanılan POS cihazı ve telefon tutucuların yerleştirildiği noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

"Can güvenliği bizim için olmazsa olmazdır"

Yolcu güvenliğinin taksicilik mesleğinin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Erkan Özkan, araç içerisindeki küçük bir ihmalin muhtemel bir kazada büyük sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Başkan Erkan Özkan, "Değerli esnafımız; yolcularımızın can güvenliği bizim için olmazsa olmazdır. Airbagler, muhtemel bir kaza anında saniyeler içerisinde açılarak sürücü ve yolcularımızı koruyan en önemli güvenlik sistemlerinden biridir" dedi.

POS cihazını nereye koyduğunuza dikkat

Özellikle taksilerde ödeme işlemleri nedeniyle POS cihazlarının sürekli el altında tutulduğuna dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, pratik olması amacıyla bu cihazların ön konsolda airbaglerin bulunduğu bölümlere bırakılmaması gerektiğini söyledi. Erkan Özkan, "Airbaglerin üzerine veya açılma alanına POS cihazı, telefon, telefon tutucu ve benzeri hiçbir cihaz ya da eşya yerleştirmeyelim" çağrısında bulundu.

Başkan Özkan, airbagin açılma alanındaki cihaz ve eşyaların sistemin doğru şekilde çalışmasına engel olabileceğini, ayrıca airbagin büyük bir hızla açılması sırasında bu eşyaların savrularak sürücü ve yolcular açısından ciddi bir yaralanma riski oluşturabileceğini ifade etti.

"Küçük bir ayrıntı deyip geçmeyelim"

Meslektaşlarına seslenen Özkan, araç içerisinde kullanılan cihazların güvenli ve airbaglerin açılma alanından uzak noktalara yerleştirilmesinin önemini vurguladı.

Özkan, "POS cihazı koymayalım, telefon tutucu yerleştirmeyelim, airbaglerin üzerine eşya bırakmayalım. Küçük bir ayrıntı deyip geçmeyelim. Alacağımız basit bir önlem, muhtemel bir kazada çok daha ciddi sonuçların önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.

"Aracımıza binen her yolcunun canı bize emanet"

Taksiciliğin büyük bir sorumluluk taşıdığını belirten Erkan Özkan, meslektaşlarının gün boyunca binlerce vatandaşı güvenli bir şekilde ulaşmak istedikleri noktalara taşıdığını hatırlattı. Başkan Özkan, "Biz direksiyon başına geçtiğimiz anda yalnızca kendimizden sorumlu değiliz. Aracımıza binen vatandaşımızın can güvenliğinin sorumluluğunu da taşıyoruz. Bu nedenle güvenlikle ilgili hiçbir ayrıntıyı önemsiz görmemeliyiz" dedi.

"Yolcularımız bizim gözbebeğimizdir"

Taksi esnafına araçlarının ön konsolunu bir kez daha kontrol etmeleri çağrısında bulunan Başkan Erkan Özkan, uyarısını şu sözlerle tamamladı:

"Güvenli yolculuk hepimizin sorumluluğudur. Unutmayalım; aracımıza binen her yolcunun can güvenliği bize emanettir. Bizim için önce insan, önce can güvenliği gelir. Yolcularımız bizim göz bebeğimizdir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı