İzmir Kent Konseyleri Birliği Karabağlar'da Buluştu - Haberler

İzmir Kent Konseyleri Birliği, Karabağlar Kent Konseyi'nin daveti doğrultusunda Karabağlar'da toplandı.

Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü İbrahim İncesu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Kent Konseyleri başkan ve genel sekreterleri, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

İncesu'nun açış konuşmasının ardından katılımcılara seslenen Alev Ağrı, "Kentin, kentlinin hak ve hukukunu korumaya çalışan Kent Konseyleri, önemli bir kamusal alan örgütlenmesidir" dedi.

Başkan Selvitopu da konuşmasında, İzmir Kent Konseyleri Birliği'ni Karabağlar'da ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Ülkede Kent Konseyleri'nin görev tanımlarınının yetersiz olduğunu belirten Başkan Selvitopu, "Gerekli yasal düzenlemelerle, özerk bir yapı içinde kendi kararlarını alabilmeleri, bütçelerini oluşturabilmelerinin olanakları yaratılmalıdır. Belediyelerin gölgesinde işlevlerini yürütmelerinin doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

DESTEK İSTEDİ

Karabağlar'da, İzmir'in geleceğini ilgilendiren bazı konularla ilgili mücadele yürüttüklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Örneğin bir üniversite alanı konusu var. Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası'ının dışındaki kurumların, bu konuya yeterince ilgi göstermediğini düşünüyoruz. 80 hektarlık bir kamu arazisi var ve bizler tamamınının üniversite alanı olmasını istiyoruz. Bakanlık ise sadece 38 hektarını üniversiteye ayırıyor. Yargıda mücadelemiz sürüyor. Karabağlar Belediyesi olarak biz takipçi ve ısrarcı olmaya devam edeceğiz ancak İzmir kamuoyunun da bu konuya sahip çıkması çok önemli" diye konuştu.

Aynı şekilde 2012 yılında riskli alan edilen ve Karabağlar'daki 17 mahalleyi ilgilendiren 540 hektarla ilgili 10 yıldır herhangi bir adım atılmadığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Kentsel dönüşüm uygulamaları yerel yönetimler dışlanarak yapılamaz. Çünkü uygulama şansı yok. Yapamayınca da, yerel yönetimi engellemekle suçluyorlar. O bölgelerde yaşayanların hak ve hukukunu koruyan projelerin geliştirilmesinden yanayız. Bu bakış açısı doğrultusunda gerekli hukuksal mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Selvitopu, kent gündemindeki bir diğer konu olan Poligon'la ilgili de askeriyenin burayı boşaltması durumunda 200 hektarlık bölgenin yeşil alan olarak halkın kullanımına sunulmasını istedi.

YATIRIMLAR GEZİLDİ

Program kapsamında TMMOB'a bağlı meslek örgütlerinin temsilcileri, su, yeşil alanların satışı, afet bilinci çalışması gibi konularda sunumlar yaptılar. Katılımcılar daha sonra Karabağlar'da bulunan AKUT Yerleşkesi'ni, Mobilya Akademi'yi ve Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Program sonundaki akşam yemeğinde de Başkan Selvitopu'na, katkıları nedeniyle plaket verildi.