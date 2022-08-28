İzmir haberleri | Konak'taki Aydın Erten Rekreasyon Alanı Çekim Merkezi Oldu

İzmir haberleri: Konak Belediyesi tarafından kente kazandırılan Aydın Erten Rekreasyon Alanı, içindeki Macera Parkı ve Macera Kafe ile birlikte kısa sürede yurttaşların cazibe merkezi oldu. Aydın Erten Rekreasyon Alanı, açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olurken sadece ağustos ayının ilk üç haftasında Macera Parkı'nı 2 bin 600 kişi gezdi.

Konak Belediyesi tarafından kente kazandırılan Aydın Erten Rekreasyon Alanı, içindeki Macera Parkı ve Macera Kafe ile birlikte kısa sürede yurttaşların cazibe merkezi oldu. Aydın Erten Rekreasyon Alanı, açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olurken sadece ağustos ayının ilk üç haftasında Macera Parkı'nı 2 bin 600 kişi gezdi.

Konak Belediyesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 29 yıllığına kiraladığı, inşa ve yeniden düzenleme yaparak kente kazandırdığı Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı, Konaklıların yeni eğlence ve dinlenme merkezi oldu. 80 dönüm alan üzerine kurulu, eşsiz körfez manzarası ile vatandaşlara kapılarını açan Aydın Erten Rekreasyon Alanı, Macera Parkı ve Macera Kafe ile ziyaretçilerine kentin içinde eşsiz bir eğlence ve dinlenme olanağı sağlıyor.

Her yaştan ziyaretçiye alternatif eğlenme ve serbest zaman geçirme imkanı sunan Macera Parkı, ağustos ayının ilk üç haftasında 2 bin 600 macera tutkununu ağırladı. Trambolin, zip line, dev salıncak, büyük ip parkuru, küçük ip parkuru, tüfek atış poligonu ve zip coaster ile her yaş grubuna hitap eden Macera Parkı'nda güvenlik kurallarının tam ve doğru biçimde uygulanabilmesi için uyarı levhaları ile bilgilendirme yapılırken görevli personel ve eğitmenler de Macera Parkı'nda bulunan ziyaretçilere yardımcı oluyor.

Gün boyu ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nda ateşsiz mangal yapma olanağının yanında isteyen vatandaşların yararlanabileceği bir de kafeterya bulunuyor. Kahvaltı ve gün boyu yiyecek-içecek servisinin yapıldığı Macera Kafe, uygun fiyat ve lezzet bakımından ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Self servis hizmet veren Macera Kafe'de özellikle hafta sonları serpme kahvaltı büyük ilgi görüyor.