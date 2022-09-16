İzmir haberleri! Konak Belediyesi'nden Amatör Sporculara Destek

İzmir yerel haberi... Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her yıl olduğu gibi bu yıl da sezon başlangıcında, amatör spor kulüplerine verdiği destekle sporcuları sevindirdi. Batur, “Konak Belediyesi olarak her zaman amatör sporcuların yanında olacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her yıl olduğu gibi bu yıl da sezon başlangıcında, amatör spor kulüplerine verdiği destekle sporcuları sevindirdi. Batur, "Konak Belediyesi olarak her zaman amatör sporcuların yanında olacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 2022-2023 sezonu öncesi ilçedeki amatör spor kulüpleriyle bir araya gelerek destek verdi. Belediyenin Güneşli Mahallesi'ndeki spor tesisinde düzenlenen törene Başkan Batur'la birlikte CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Konak Amatör Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Mehmet Şerif Demir, amatör spor kulüplerinin başkan, antrenör ve sporcuları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı. İlçedeki 25 amatör spor kulübüne yaklaşık 350 bin TL malzeme desteğinin verildiği törende Başkan Batur, yakın zamanda nakdi destekle de amatör sporun yanında olacaklarının müjdesini verdi.

Amatör spor kulüplerine yeni sezonda başarı dileklerini ileten Başkan Batur, şöyle konuştu:

"Hem kurumlar hem vatandaş olarak çok zor günlerden, sıkıntılı bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Ama buna rağmen hiçbir şekilde spor kulüplerimizi ihmal etmiyoruz. Katılım payı, malzeme desteği, nakdi destekle onların yanındayız. Ahlaklı, dürüst sporcu yetiştirmek en büyük düsturumuz olmalı. Yakın zamanda, İzmir'in çok büyük sporcusu, değerli Metin Oktay'ı andık. Buradaki futbolcu kardeşlerimizin de gelecekteki ideali, Metin Oktay gibi ahlaklı, dürüst, sporu seven, başarılı sporcular olmak. Konak Belediyesi olarak her zaman amatör sporcuların yanında olacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

KADIN FUTBOLCULARDAN AYAK TENİSİ

Amatör spor kulüpleri adına konuşan Konak Amatör Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Mehmet Şerif Demir de "Amatörün babası, amatörün içinden gelen, sporcunun derdini bilen Sayın Başkanımız Abdül Batur'a hepimizin adına çok teşekkür ediyorum" sözleriyle Başkan Batur'a teşekkürlerini iletti.

Tören sonrası Başkan Batur ve beraberindekiler Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla ayak tenisi oynadı. Töreni izlemeye gelen çocuklarla da sohbet eden Başkan Batur, minik sporcuların taleplerinin yerine getirilmesi için bürokratlarına talimat verdi.