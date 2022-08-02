İzmir haberleri | Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dan Gültepe Açıklaması: "Başından Beri Yaptığımız İşten Emindik"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe kentsel dönüşüm imar planlarının olduğu haliyle uygulanmasının önüne açan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin kararını değerlendirdi. Kararın İzmir için emsal olduğunu söyleyen Batur, "Mahkeme, planın iptal gerekçesi olan maddelerinin hepsine tek tek cevap vermiş. Planların yürürlükte olduğunu ve uygulanmasında hiçbir şekilde sakınca olmadığını en güzel şekilde beyan etmiş. Biz başından beri yaptığımız işten emindik" dedi.

Konak Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısının ilki dün akşam Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönettiği oturumu CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoullarından, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Kansoy, MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban, MHP Konak İlçe Başkan Yardımcısı Kayhan Derya ve AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Deniz de takip etti.

"ZAMANIMIZI ALDILAR"

Belediyenin bir aylık çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda Başkan Batur, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin Gültepe kentsel dönüşüm imar planlarıyla ilgili verdiği kararı da yorumladı. Mahkemenin planların olduğu gibi uygulanmasının önünü açtığını vurgulayan Batur şöyle konuştu:

"Meclisimizin, bürokrat ve teknik arkadaşlarımızın ne kadar iyi çalıştığının semeresini gördük. Bayramdan önce gelen bu belge, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından verilen Gültepe imar planlarının yürürlükte olmasının sağlandığı karar. Gerçekten bu karar, İzmir için emsal bir karar. Şehir Plancıları Odası'nın açtığı bir davaydı. Planlarımız bilirkişi raporuyla mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Şimdi alınan bu karar ise emsal niteliğinde. Yüce mahkeme, planın iptal gerekçesi olan maddelerinin hepsine tek tek cevap vermiş. Planların yürürlükte olduğunu ve uygulanmasında hiçbir şekilde sakınca olmadığını en güzel şekilde beyan etmiş. Biz başından beri yaptığımız işten emindik. Emin olduğumuz için meclisimizden geçirdik. Büyükşehir meclisinden de oybirliğiyle geçti. Şehir Plancıları Odası'nı maalesef ikna edememiştik. Bundan sonraki çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bize şöyle bir zararı oldu; zaman kayboldu. En değerli şey, zaman. Planları bitirdik, parselasyon planları için ihale yaptık ama planlar iptal olunca parselasyon durdu. Şimdi yeniden parselasyon planlarına başlayacağız. En büyük zenginlik, zamanı doğru kullanmak. Maalesef bizim zamanımızı aldılar. Arkadaşlarımız başka bölgelerle ilgili çalışma yapmak yerine yeniden alternatif plan yaptılar. Planları, protokolümüz gereği Harita Mühendisleri odasıyla birlikte yapacağız."

ŞADIRVANA SALDIRI KINANDI

Meclis toplantısında; Kemeraltı Şadırvanları Camisi yakınlarındaki şadırvanının yıkılması kınandı. Kemraltı'nın UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi için emekle çalışırken yapılan bu saldırıya en ağır cezaların verilmesi gerektiğini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur şunları söyledi:

"Bu tam bir vandalizmdir. Bugüne kadar tarihi misyonu ayağa kaldırmak için çalıştık. Kültür Bakanlığı, valilik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Konak Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları, hep birlikte çalışma yaparak Kemeraltı bölgesini UNECSO'nun Dünya Mirası listesine sokmak için son aşamaya getirdik. Kemeraltı'na baştan beri gerçekten çok önem veriyoruz. Kemeraltı bizim için çekim merkezi. Oranın yeniden ayağa kalkması demek turizmin yeniden heyecan bulması, turist sayısının ve turizm gelirlerinin artması demek. Maalesef çok üzücü bir olaya tanıklık ettik. Mantocular çarşısının orada bir şadırvan vardı. Cumartesi gecesi, bir kişi balyoz darbeleriyle şadırvanı ortadan kaldırmış. Vandalizm bu boyutlara geldi ya şaşıyorum. Vandalizmin en son boyutu bence. Nasıl bir cesaret, nasıl bir bakış açısı… Bu anlayışla, bu mantalite ve kafa yapısıyla Konak'ta, Kemeraltı'nda tarihi eser bırakılmaz. Bu kafa yapısı, iki gün sonra Saat Kulesi'ni de ortadan kaldırır. Gerçekten çok üzüldük. Faili bulundu. Emniyet güçleri tespit etti. Onlara da teşekkür ediyorum. Oradaki esnaf adına da üzüldük. Biz her gittiğimizde bize şikayet ediyordu esnaf. Bir gecede ortadan kaldırıldı. Bunu yapanların, sebep olanların en yüksek cezayı görmesini istiyoruz. Biz de belediye olarak şikayette bulunduk."

TARİHİ RESTORASYON İÇİN KATKI PAYI TÜŞEKKÜRÜ

Kemeraltı'nda Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM işbirliğinde yapılacak iki tescilli binanın restorasyonu için valilikten çıkan katkı payı müjdesini veren Başkan Batur, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e teşekkürler etti. Batur, "Kemeraltı Arap Fırını Sokağı'ndaki iki binanın restorasyonu için TARKEM ve Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte protokol imzalamıştık. Bu iki binanın yapımıyla ilgili valilikten yüzde 50'lik bir katkı payı sunma noktasında anlaşma sağlandı. Sayın Valimize buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu tür konularda, Konak Belediyesi'nin yaptığı tarihi restorasyonlarda her zaman yanımızda yer alıyor" dedi.

TEMMUZ'DA 400 TON ASFALT SERİLDİ

Başkan Batur, belediyenin son aydaki hizmetlerini görsel bir sunumla anlattı. Batur, temmuz ayında 400 tonun üzerinde asfalt serimi yapıldığını ve 600 ton evsel atık toplandığı bilgisini verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çevre düzenlemesinin tamamlandığını belirten Başkan Batur, bir ilk olacak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de açılışa hazır olduğunu müjdeledi.