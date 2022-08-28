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İzmir haberi | Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Okulu oldu

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İzmir haberi | Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Okulu oldu

Edinilen İzmir gelişmesine göre 32'nci Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Orhan Okulu oldu.

32'nci Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Orhan Okulu oldu.

32'nci Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Güreşleri Korkuteli 100'üncü Yıl Atatürk Stadı'nda gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşleri, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Korkuteli Kaymakam Vekili Harun Kazez, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek takip etti.

Güreşlerin yarı finalinde Orhan Okulu ile Kürşat Şevki Korkmaz, Ali Gürbüz ile Hasan Cengiz karşılaştı. Okulu, yarı finalde rakibi Korkmaz'ı yenerek finale kalırken, Gürbüz ise Cengiz'i mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Final maçında başpehlivanlık unvanı için Orhan Okulu ile güreşecek olan Ali Gürbüz ayağındaki enfeksiyondan dolayı finalde mücadele edemedi. 32'nci Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanının sahibi rakibi Orhan Okulu oldu.

Başpehlivan Orhan Okulu'nun madalya ve altın kemerini ile Kürşat Şevki Korkmaz ve Hasan Cengiz'in madalya ve kupalarını MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Antalya il başkanı Hilmi Durgun, Güreş ağası Cavit Yaman, Korkuteli Belediye başkanı Ömer Niyazi İşlek, Korkuteli Kaymakam vekili ve Elmalı Kaymakamı Harun Kazez birlikte verdiler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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