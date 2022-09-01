İzmir haberi | İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Öztürk: 'Herkes kendi evinin önünü süpürsün'

İzmir haberleri: İzmir Adliyesi 2022-2023 Adli Yılı açılış töreninde konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, "Sorunlarımız ve sıkıntılarımız var ama empati yapmak çok önemli. Herkes kendi evinin önünü süpürsün. Biz, yargının temel unsurlarıyız.

İzmir Adliyesi 2022-2023 Adli Yılı açılış töreninde konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, "Sorunlarımız ve sıkıntılarımız var ama empati yapmak çok önemli. Herkes kendi evinin önünü süpürsün. Biz, yargının temel unsurlarıyız. Sorumluluğu hep karşı tarafa yükleyerek bir şey elde edilemez" dedi.

2022-2023 Adli Yılının başlangıcı nedeniyle İzmir Adliyesinde tören düzenlendi. İzmir Adliyesi girişindeki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İzmir Adliyesinde görevli hakim, savcısı ve İzmir Barosu avukatlarının katıldığı törende konuşan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, avukatların yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti.

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur ise

adli faaliyetlerde çok yol kat edildiğini ifade ederek, "Hukukun üstünlüğü, adaletin yerleşmesi adına taleplerde bulunalım. Bizler görevimizi halk için yerine getiriyoruz" dedi.

"Biz, yargının temel unsurlarıyız"

Konuşmasına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok zor şartlar altında kurulduğuna dikkat çekerek başlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk de "Geçmişte görev yapmış olan, şehadete eren tüm arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu devleti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız var ama empati yapmak çok önemli. Herkes kendi evinin önünü süpürsün. Biz, yargının temel unsurlarıyız. Sorumluluğu hep karşı tarafa yükleyerek bir şey elde edilemez" diye konuştu.

Başsavcı Öztürk, "Adaletin tecellisini sağlamak en büyük görevimizdir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Tören, kokteylin ardından son buldu. - İZMİR